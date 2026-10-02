Trump: Europa gibt "riesige Menge" an Dieselreserven frei
Washington, 02. Okt (Reuters) - Die europäischen Staaten haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die Freigabe erheblicher Dieselreserven geeinigt. "Europa hat soeben zugestimmt, riesige Mengen seiner gut gefüllten Dieselbestände freizugeben", schrieb Trump am Freitag auf der Plattform Truth Social. Die Freigabe werde unverzüglich anlaufen.
Die Kraftstoffpreise in den USA sind vor den Kongresswahlen im November stetig gestiegen. Zuvor hatten die EU-Staaten Insidern zufolge über einen entsprechenden französischen Vorschlag beraten, eine endgültige Entscheidung jedoch von der Zusicherung Washingtons abhängig gemacht, auf ein einseitiges Exportverbot für Diesel zu verzichten.
(Bericht von Ismail Shakil and Doina ChiacuBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)