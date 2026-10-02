Trump: Europa gibt "riesige Menge" an Dieselreserven frei

Reuters · Uhr
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Washington, ⁠02. Okt (Reuters) - Die europäischen Staaten haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ‌auf die Freigabe erheblicher Dieselreserven geeinigt. "Europa hat soeben zugestimmt, ⁠riesige ⁠Mengen seiner gut gefüllten Dieselbestände freizugeben", schrieb Trump am Freitag auf der Plattform Truth Social. ‌Die Freigabe werde unverzüglich ‌anlaufen.

Die Kraftstoffpreise in den USA sind vor den ⁠Kongresswahlen im November stetig gestiegen. ‌Zuvor hatten ⁠die EU-Staaten Insidern zufolge über einen entsprechenden französischen Vorschlag beraten, eine endgültige ‌Entscheidung ⁠jedoch von der Zusicherung ⁠Washingtons abhängig gemacht, auf ein einseitiges Exportverbot für Diesel zu verzichten.

(Bericht von Ismail Shakil and Doina ChiacuBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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