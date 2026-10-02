United Therapeutics: Das 728-Dollar-Ziel ist realistisch

Was bewegt die Aktie?

United Therapeutics ist gestern deutlich gestiegen. Der Auslöser ist ein Patentsieg vor Gericht: Von sechs geltend gemachten Patentansprüchen setzte das Unternehmen zwei durch. Das Gericht entschied, dass Liquidia mit dem Medikament Utrepia diese Patente verletzt hat. Für die Aktie zählt damit vor allem die veränderte Wettbewerbssituation.

BTIG hat United Therapeutics nach dem Urteil von Neutral auf Kaufen hochgestuft und ein Kursziel von 728 Dollar genannt. BTIG reduzierte Liquidia gleichzeitig auf Neutral. Diese Kombination zeigt klar, wie stark der juristische Erfolg die Bewertung der Wettbewerbsrisiken verschiebt: United Therapeutics gewinnt Spielraum, während der potenzielle Wettbewerber an Dynamik verliert.

Der wichtigste Punkt bleibt der wirtschaftliche Nutzen. United Therapeutics kann das betroffene Produkt nach diesem Urteil wieder im Alleingang vertreiben. Daraus entsteht die Chance auf erneut stärkeres Wachstum im Jahr 2027. Ob dieses Szenario trägt, sollten die nächsten Quartalszahlen zeigen, denn dort dürfte sich der Patentsieg bereits teilweise niederschlagen.

Für die Aktie passt diese Nachricht in ein ohnehin konstruktives Bild. Der Kurs bewegt sich in einer intakten Aufwärtsbewegung und hat den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt mit hoher Dynamik überwunden. Ähnliche Phasen unter diesem Durchschnitt führten zuvor häufig zu kräftigen Anschlussbewegungen nach oben. Deshalb bleibt United Therapeutics derzeit ein interessanter Kandidat unter den Gesundheitsaktien.

Die Kursreaktion wirkt deshalb nachvollziehbar. Der Patentsieg reduziert den unmittelbaren Druck auf das betroffene Geschäft, das neue Kaufvotum setzt eine klare Bewertungsmarke und die Chartstruktur unterstützt ein weiteres Aufwärtsszenario. Entscheidend bleibt, dass die operative Wirkung in den kommenden Zahlen sichtbar wird.

Charttechnik

Die Projektion der letzten Korrekturbewegung vom Doppeltop bis zum Tief führt in den Bereich von 690 bis 750 Dollar. Das Kursziel von 728 Dollar liegt in diesem Bereich und passt damit zum nächsten möglichen Anlaufbereich einer intakten Aufwärtsbewegung.

Der Kurs hat den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt mit hoher Dynamik überwunden. Nach früheren Phasen unter diesem Durchschnitt setzte die Aktie häufig ihre Aufwärtsbewegung mit deutlicher Dynamik fort.

Martins Einschätzung

United Therapeutics bleibt nach dem Patentsieg ein interessanter Kandidat unter den Gesundheitsaktien. Das Kursziel von 728 Dollar ist realistisch, weil es innerhalb des projizierten Bereichs von 690 bis 750 Dollar liegt. Die nächsten Quartalszahlen werden wichtig, weil sich dort der wirtschaftliche Nutzen des Urteils zeigen muss.