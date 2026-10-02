USA: Beschäftigung steigt deutlich schwächer als erwartet
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im September deutlich schwächer als erwartet gestiegen. Außerhalb der Landwirtschaft legt sie um 29.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 90.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 60.000 Stellen nach unten revidiert./jkr/jha/
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