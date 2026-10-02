USA: Industrie-Aufträge steigen schwächer als erwartet
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im August unerwartet schwach ausgefallen. Die Bestellungen legten um 0,1 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im Juli waren die Aufträge noch um revidierte 0,8 Prozent (zuvor 0,9 Prozent) gestiegen.
Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen um 0,3 Prozent. Hier war allerdings ein stärkeres Plus von 0,6 Prozent erwartet worden.
Die Aufträge für langlebige Güter gingen laut einer zweiten Schätzung im August um 0,1 Prozent zum Vormonat zurück. Zunächst war eine Stagnation ermittelt worden./jkr/he
Das könnte dich auch interessieren
Laut „Wall Street Journal“USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahostheute, 04:15 Uhr · dpa-AFX
KonjunkturdatenUS-Verbraucher so schlecht gestimmt wie seit zwölf Jahren nicht mehr29. Sept. · dpa-AFX
US-ArbeitsmarktErstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert knapp unter 200.000gestern, 12:42 Uhr · dpa-AFX
ArbeitsmarktUSA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt stärker als erwartet - ADP30. Sept. · dpa-AFX
Plus-Analysen
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristiggestern, 09:00 Uhr · onvista
PlusLaufzeit-ETFs und Direktinvestments