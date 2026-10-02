Vicor: Ich warte nach dem Kursplus auf Rücksetzer

Was bewegt die Aktie?

Vicor hat nach der jüngsten Zahlenreaktion erneut kräftig zugelegt. Die Aktie bewegte sich gestern um 6,8 Prozent nach oben, lag zwischenzeitlich rund 11 Prozent im Plus und gab einen Teil dieser Gewinne wieder ab. Der Auslöser ist die angehobene Prognose.

Vicor erwartet nun ein sequenzielles Wachstum von mehr als 30 Prozent. Zuvor lag die Aussicht bei etwas mehr als 20 Prozent. Die höhere Erwartung hängt mit höheren Lizenzgebühren aus nicht exklusiven Lizenzen für Vertical Power Delivery (VPD) zusammen.

Das Thema passt zum Geschäftsprofil: Vicor liefert im weiteren Sinne Lösungen rund um Energieversorgung und Energieleistung. Dazu zählen Software und ein Ökosystem, mit dem sich diese Bereiche optimieren lassen. Der Wachstumspunkt ist damit klar, aber der Preis für die Aktie bleibt anspruchsvoll.

Die Bewertung liegt wieder bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 60. Das ist teuer, auch wenn die Bewertung gegenüber einem früheren Kursniveau gesunken ist. Das Gewinnwachstum fällt stärker aus als der Kursanstieg, doch Vicor zählt damit weiter zu den sehr hoch bewerteten Aktien.

Genau diese Kombination macht die Aktie interessant und riskant zugleich. Bei hoch bewerteten Aktien fallen Rücksetzer häufig kräftig aus. Vicor hat das bereits gezeigt: Der Kurs fiel innerhalb weniger Tage von 380 US-Dollar auf den Bereich um 180 US-Dollar. Das entsprach einem Rückgang von mehr als 50 Prozent. Für neue Käufe steht deshalb das Verhältnis aus Wachstum, Bewertung und Einstiegskurs im Mittelpunkt.

Charttechnik

Charttechnisch hatte die Aktie mit einem kleinen Doppeltief und einem Fehlausbruch unter die Augusttiefs eine konstruktive Ausgangslage. Der Anstieg über 250 US-Dollar überwand das letzte Widerstandslevel. Der jüngste Ausbruch über den kleinen Trendkanal wirkt inzwischen überzogen. Ein Rücksetzer in den Bereich des alten Hochs aus dem Juli wäre aus charttechnischer Sicht interessant.

Martins Einschätzung

Für einen Neueinstieg ist ein Rücksetzer sinnvoller als ein Kauf in die laufende Stärke. Sehr aggressive Händler mit hoher Risikotoleranz können einen Rücksetzer eng absichern. Der größere Stop-Bereich am Beginn der dynamischen Aufwärtsbewegung wirkt passender. Hohe Umsätze in steigenden Kursen und deutlich geringeres Volumen in der jüngsten Seitwärtsphase sprechen weiter für steigende Kurse.