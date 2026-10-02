Warenhauskette Galeria erneut in Schieflage - Insolvenzantrag gestellt

Düsseldorf, ⁠02. Okt (Reuters) - Der seit Jahren kriselnde Warenhauskonzern Galeria hat erneut die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Ein entsprechender ‌Antrag sei beim Amtsgericht Düsseldorf gestellt worden, sagte ein Sprecher der Kette ⁠am ⁠Freitag. Details teilte er nicht mit. Der Warenhauskonzern hatte sich zuletzt im Juni eine neue Kreditlinie bei einem auf Restrukturierungen spezialisierten ‌US-Investor gesichert - doch diese ‌reicht offenbar nicht aus. "Ich bedauere, dass die Umstrukturierungsmaßnahmen bei Galeria nicht schnell ⁠genug Erfolg gezeigt haben", sagte Galeria-Miteigentümer ‌Bernd Beetz.

Galeria verfügt ⁠nach eigenen Angaben noch über 83 Filialen in 70 Städten. 33 Häuser stehen nach früheren Angaben ‌aber auf ⁠der Kippe. Der Konzern ⁠war bereits in der Vergangenheit mehrfach in die Insolvenz geschlittert. Ein US-Investor und Beetz hatten die Kette dann übernommen.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)