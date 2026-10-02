Warenhauskette Galeria erneut in Schieflage - Insolvenzantrag gestellt
Düsseldorf, 02. Okt (Reuters) - Der seit Jahren kriselnde Warenhauskonzern Galeria hat erneut die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Ein entsprechender Antrag sei beim Amtsgericht Düsseldorf gestellt worden, sagte ein Sprecher der Kette am Freitag. Details teilte er nicht mit. Der Warenhauskonzern hatte sich zuletzt im Juni eine neue Kreditlinie bei einem auf Restrukturierungen spezialisierten US-Investor gesichert - doch diese reicht offenbar nicht aus. "Ich bedauere, dass die Umstrukturierungsmaßnahmen bei Galeria nicht schnell genug Erfolg gezeigt haben", sagte Galeria-Miteigentümer Bernd Beetz.
Galeria verfügt nach eigenen Angaben noch über 83 Filialen in 70 Städten. 33 Häuser stehen nach früheren Angaben aber auf der Kippe. Der Konzern war bereits in der Vergangenheit mehrfach in die Insolvenz geschlittert. Ein US-Investor und Beetz hatten die Kette dann übernommen.
(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)