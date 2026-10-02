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HSBC Continental Europe S.A., Germany

Zielgerade 4. Quartal: Das Beste kommt zum Schluss - ntv Zertifikate 02.10.2026

HSBC · Uhr
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Mit Beginn des vierten Quartals biegt das #Börsenjahr langsam auf die Zielgerade ein. Viele #Anleger schauen gespannt auf die letzten Monate des Jahres, denn statistisch gesehen läuft dieses häufig ziemlich gut. Jörg Scherer von der #HSBC spricht über dieses saisonale Phänomen und dazu passende #Strategien für Anleger.

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