Zielgerade 4. Quartal: Das Beste kommt zum Schluss - ntv Zertifikate 02.10.2026

Mit Beginn des vierten Quartals biegt das #Börsenjahr langsam auf die Zielgerade ein. Viele #Anleger schauen gespannt auf die letzten Monate des Jahres, denn statistisch gesehen läuft dieses häufig ziemlich gut. Jörg Scherer von der #HSBC spricht über dieses saisonale Phänomen und dazu passende #Strategien für Anleger.



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