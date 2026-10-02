Zinshoffnungen nach US-Jobdaten geben Wall Street Auftrieb

Frankfurt, 02. ⁠Okt (Reuters) - Überraschend schwache Arbeitsmarktdaten haben die Hoffnung der US-Anleger auf eine Zinspause der US-Notenbank genährt und damit die Kurse an der Wall Street angeschoben. ‌Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten zur Eröffnung am Freitag jeweils ⁠rund ein ⁠Prozent höher bei 51.297 und 7744 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um rund 1,5 Prozent auf 27.266 Zähler vor.

Unter dem Strich entstanden im September in den USA nur 29.000 ‌Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft, wie ‌aus dem Bericht der Regierung hervorgeht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit 90.000 Stellen gerechnet. "Die ⁠schwächeren Arbeitsmarktdaten sind merkwürdigerweise eine gute Nachricht für die ‌Aktienmärkte", sagte Todd Schoenberger, ⁠Investmentchef bei CrossCheck Management. Die Zahlen nährten die Hoffnung der Anleger, dass die Fed bei Zinserhöhungen langsamer vorgeht. Die Währungshüter versuchen, mit ‌straffer Geldpolitik die Inflation ⁠einzudämmen und den heiß ⁠gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen.

Für Gesprächsstoff bei den Einzelwerten sorgte unter anderem Nike mit einem Kursrutsch von rund 7,5 Prozent. Der Sportartikelhersteller kommt nicht aus der Krise. Vorstandschef Elliott Hill verpasst dem weltgrößten Sportartikelhersteller deshalb das nächste Sparprogramm mit weiteren Stellenstreichungen.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)