Bericht: Tote bei israelischem Luftangriff auf Gaza

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TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte mindestens fünf Menschen getötet worden. Laut medizinischen Quellen im Schifa-Krankenhaus wurden bei dem Angriff auf eine Wohnung in einem Haus im Westen der Stadt Gaza mindestens fünf weitere Menschen teils schwer verletzt. Unter den Trümmern werde nach weiteren möglichen Opfern gesucht.

Der Militärkorrespondent des israelischen Senders Kan, Itay Blumental, berichtete auf der Plattform X, israelische Streitkräfte hätten ein hochrangiges Mitglied der islamistischen Hamas gezielt angegriffen. Nach Angaben des Reporters soll Ali al-Omari ein führender Kandidat für die geplante geheime Wahl eines Hamas-Führers im Gazastreifen sein. Unklar bleibe, ob al-Omari den Attentatsversuch überlebt habe. Die israelische Armee hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert./da/DP/zb

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