EQS-News: WIRD DIE HAUTPFLEGE ZU KOMPLIZIERT? CERAVE ÜBERZEUGT DURCH SICHERHEIT, WIRKSAMKEIT UND EINFACHHEIT

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WIRD DIE HAUTPFLEGE ZU KOMPLIZIERT? CERAVE ÜBERZEUGT DURCH SICHERHEIT, WIRKSAMKEIT UND EINFACHHEIT



03.10.2026 / 13:35 CET/CEST

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Eine neue europäische Studie hat ergeben, dass 81 % der Befragten die Bedeutung eines Hautschutzes über den UV-Schutz hinaus anerkennen, jedoch nur 22 % Produkte verwenden, die die Hautbarriere stärken sollen.

WIEN, 3. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- CeraVe, die gemeinsam mit Dermatologen entwickelte Hautpflegemarke, die weltweit von mehr als 80.000 Dermatologen empfohlen wird, veröffentlicht heute neue Forschungsergebnisse aus einer Umfrage unter 6.000 Erwachsenen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien, in der untersucht wurde, wie Menschen die Hautbarriere verstehen und auf alltägliche Umweltbelastungen reagieren.

CeraVe takes to the Vienna hills to launch new research.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine Kluft zwischen Bewusstsein und Handeln besteht. Zwar sind 90 % der befragten Erwachsenen besorgt über mindestens einen Umweltfaktor, der ihre Haut beeinträchtigt, und 81 % erkennen die Bedeutung eines Schutzes über die UV-Strahlung hinaus an, doch verwenden nur 22 % Produkte, die speziell zur Stärkung der Hautbarriere entwickelt wurden.

Fast die Hälfte (47 %) gibt an, dass ihre Haut empfindlicher ist als noch vor fünf Jahren, während 50 % über Trockenheit berichten, die mit ihrer Umgebung oder wechselnden Wetterbedingungen zusammenhängt. Dennoch wenden nur 10 % bei hoher Luftverschmutzung zusätzliche Hautpflegemaßnahmen an, und 55 % geben an, dass die Hautpflege einfach sein muss, sonst würden sie die Routine nicht einhalten.

Die Forschungsergebnisse wurden auf dem Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie in Wien vorgestellt, wo CeraVe dermatologische, wissenschaftliche und markenbezogene Perspektiven zusammenführte, um den Bedarf an einer verständlicheren Aufklärung über die Hautbarriere sowie die wissenschaftlichen Grundlagen einer sicheren und wirksamen Hautpflege zu untersuchen.

„Manche Menschen leiden unter Trockenheit, Spannungsgefühlen oder Empfindlichkeit, ohne zu ahnen, dass dies mit der Hautbarriere zusammenhängen kann. Bewusstsein ist zwar wichtig, doch klare und vertrauenswürdige Leitlinien sind der wichtigste Faktor", sagte Dr. Andrew Park, Facharzt für Dermatologie. „Deshalb empfehle ich meinen Patienten CeraVe: In Zusammenarbeit mit Dermatologen entwickelt, mit drei hautidentischen Ceramiden formuliert, um die Hautbarriere wiederherzustellen und zu erhalten, und streng auf Sicherheit und Wirksamkeit geprüft."

Bei CeraVe werden Sicherheit und Wirksamkeit während der gesamten Produktentwicklung berücksichtigt – von der Ermittlung eines echten Bedarfs im Bereich der Hautgesundheit über die Rezepturentwicklung bis hin zur Bewertung. Die vollständigen Formulierungen werden hinsichtlich Sicherheit, Wirksamkeit, Verträglichkeit und Eignung bewertet, wobei wissenschaftliche und medizinische Erkenntnisse einfließen und die Angaben von den Teams für Sicherheit, Angaben und Zulassungsfragen validiert werden.

„Die Untersuchung zeigt, dass die Menschen ihrer Haut mehr Aufmerksamkeit schenken, doch mit diesem gestiegenen Bewusstsein wächst auch das Bedürfnis nach Klarheit und Vertrauen", sagte Gene Colon, Global Senior Vice President of Medical Relations and Communications bei CeraVe „Unsere Aufgabe ist es, das Thema Hautgesundheit verständlich und zugänglich zu machen, ohne dabei jemals Abstriche bei Sicherheit und Wirksamkeit zu machen. Da die Diskussion rund um das Thema Haut immer komplexer wird, möchten wir den Menschen etwas Einfaches bieten: Fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse, wirksame Hautpflege und das Selbstvertrauen, fundierte Entscheidungen für ihre Haut zu treffen."

CeraVe hosts fireside chat with dermatology experts and leadership.

CeraVe booth at EADV Congress 2026 in Vienna.

CeraVe logo.

Cision

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