IRW-News: Copper One Resources Corp.: Copper One beginnt mit der Bohrung RED-26-03 und schließt die Bohrung RED-26-02 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia ab

IRW-PRESS: Copper One Resources Corp.: Copper One beginnt mit der Bohrung RED-26-03 und schließt die Bohrung RED-26-02 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia ab

Vancouver, BC / 2. Oktober 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (Copper One) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass die Bohrarbeiten an der dritten geplanten Bohrung RED-26-03 im Rahmen des vollständig finanzierten 2.400 Meter umfassenden Diamantkernbohrprogramms des Unternehmens auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda (Redonda oder das Konzessionsgebiet) begonnen haben. Redonda befindet sich auf West Redonda Island in der Vancouver Mining Division in British Columbia.

Die Bohrung RED-26-03 wird mit einer Neigung von -75 Grad niedergebracht und soll eine Gesamttiefe von etwa 470 Metern erreichen.

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Abbildung 1: Die Bohrarbeiten an RED-26-03 sind im Gange.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass die Bohrung RED-26-02, die mit einer Neigung von -55 Grad niedergebracht wurde, bis zu einer Gesamttiefe von 425,8 Metern fertiggestellt wurde. Wie bereits am 9. September 2026 berichtet, hat das Unternehmen in einer Tiefe von etwa 40 Metern visuell gediegenes Kupfer identifiziert.

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Abbildung 2: In der Bohrung RED-26-02 wurde visuell gediegenes Kupfer identifiziert. Visuelle Beobachtungen sind vorläufig; Mineralinhalt und -gehalt können erst durch Laboranalysen bestätigt werden.

Das Unternehmen hatte zuvor am 9. September 2026 berichtet, dass geologische Merkmale und eine visuell erkennbare Mineralisierung, die mit dem anvisierten Porphyr-Kupfer-Molybdän-System übereinstimmen, ab einer Tiefe von etwa 20 Metern und in Teilen der Bohrung RED-26-02 beobachtet wurden. Die Identifizierung von gediegenem Kupfer basiert auf der visuellen Beobachtung des Bohrkerns und wurde noch nicht durch Laboranalysen bestätigt. Visuelle Beobachtungen sollten nicht als Ersatz für Analyseergebnisse angesehen werden, und das Unternehmen gibt auf der Grundlage dieser Beobachtungen keine Zusicherungen hinsichtlich des Kupfergehalts ab.

Der Beginn der Bohrung RED-26-03 markiert den weiteren Fortschritt bei unserem 2.400 Meter umfassenden Bohrprogramm in Redonda, sagte David Greenway, President und CEO von Copper One. Der Abschluss der Bohrung RED-26-02 liefert zusätzliches Bohrkernmaterial für geologische Bohrkernprotokollierung, Probenahmen und Analysen, während wir die Geometrie und die Kontinuität des anvisierten Porphyr-Systems bewerten. Auf Majuba Hill sind die Standortvorbereitungen für unser geplantes 4.000 Fuß (1.219 Meter) umfassendes Phase-2-Bohrprogramm abgeschlossen. Die Fortsetzung beider Programme wird die technischen Daten liefern, die als Grundlage für die nächsten Explorationsphasen benötigt werden.

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Abbildung 3: Bohrkern aus Bohrloch RED-26-02 bei einer Bohrlochtiefe von rund 150 Metern mit visuell beobachteter Mineralisierung. Die visuellen Beobachtungen sind vorläufig und wurden durch keine Laboranalyse bestätigt. Mineralbestand und Gehalte können nur durch analytische Tests bestimmt werden.

Redonda beherbergt ein unterexploriertes Porphyr-Kupfer-Molybdänsystem in British Columbias Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der aussichtsreich für Porphyr-Kupfermineralisierung ist. Das aktuelle Bohrprogramm testet vorrangige Ziele, die durch die Zusammenführung historischer Explorationsdaten, luftgestützte geophysikalische Vermessungen, aktuelle Feldkartierungen und geologische Interpretation festgelegt wurden.

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Abbildung 4: Lage der für 2026 geplanten Bohrstandorte auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, West Redonda Island, British Columbia.

Die Explorationsstrategie für 2026 stützt sich auf den technischen Bericht zum Konzessionsgebiet Redonda, der von W.B. Lennan, P.Geo., erstellt und im März 2026 im SEDAR+-Profil des Unternehmens hinterlegt wurde. Herr Lennan hat das geplante Bohrprogramm geprüft und stimmt dessen Zielsetzungen, Bohrzielen und Planung zu.

Mit der Durchführung des Programms hat Copper One Paradigm Drilling Ltd. (Paradigm Drilling) beauftragt, die ein hydraulisches, raupenmontiertes Diamantbohrgerät vom Typ Boyles T-75 mit NQ-Bohrgarnitur eingesetzt hat, das Ziele bis zu einer Tiefe von mehr als 600 Metern (1.969 Fuß) testen kann.

Das Kupfer-Molybdänprojekt Redonda umfasst neun Mineralclaims von rund 2.746 Hektar (6.786 Acres) auf der West Redonda Island in British Columbias Bergbaubezirk Vancouver. Die seit Ende der 1960er durchgeführten Explorationstätigkeiten identifizierten mehrere mit Kupfer-Molybdän mineralisierte Zonen, die entlang des Streichens und zur Tiefe hin offen sind. Historische Explorationsarbeiten durch Teck Resources Ltd. (ehemals Teck Corp.) im Jahr 1979 umfassten neun NQ-Diamantbohrlöcher von insgesamt 1.681 Metern (5.515 Fuß).

Die aktuellen Bohrungen konzentrieren sich darauf, das Ausmaß des bekannten mineralisierten Systems zu bewerten und vorrangige Ziele zu testen, die durch die geologische und geophysikalische Interpretation des Unternehmens identifiziert wurden. Darüber hinaus wurde bei jüngsten Feldbeobachtungen ein Bereich identifiziert, bei dem es sich möglicherweise um eine bislang unbekannte mineralisierte Zone handelt, die entlang einer historischen Forststraße östlich des Haupttrends zutage tritt. Dieses Gebiet wird systematisch kartiert und beprobt und könnte in Abhängigkeit von den Analyseergebnissen zu einem zusätzlichen Bohrziel werden.

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Abbildung 5: Auf den Pol reduzierte luftgestützte magnetische Vermessung, die historische Bohransatzpunkte und die für 2026 geplanten Bohrstandorte auf dem Projekt Redonda zeigt.

Zusammenarbeit mit der Klahoose First Nation

Copper One hat sich verpflichtet, während der gesamten Explorationskampagne 2026 eng mit der Klahoose First Nation (Klahoose) zusammenzuarbeiten, wobei der Schwerpunkt auf der Beschäftigung lokaler Arbeitskräfte, Ausbildungsmöglichkeiten sowie - soweit praktikabel - der Beauftragung von Unternehmen im Besitz von Klahoose bzw. mit Verbindungen zu Klahoose liegt. Im Rahmen dieser Verpflichtung hat das Unternehmen ein Mitglied der Klahoose mit dem Halbieren der Bohrkerne beauftragt und wird während des Programms das Arbeitsboot der Klahoose für den Seetransport nutzen.

Das Unternehmen wird mit der Klahoose in Bezug auf Explorationsaktivitäten, Arbeitspläne und Projektmeilensteine in ständigem Austausch stehen. Die Explorationsarbeiten werden unter Einhaltung der geltenden Protokolle zum Schutz des kulturellen Erbes und bewährter Umweltpraktiken durchgeführt. Mit dem Fortschreiten der Exploration wird Copper One weiterhin Möglichkeiten identifizieren, um die Entwicklung von Kompetenzen, den Aufbau lokaler Kapazitäten und eine substanzielle wirtschaftliche Beteiligung zu fördern.

Über Redonda

Das Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda ist ein Porphyr-Kupfer-Molybdän-Explorationsprojekt in Distriktgröße, das sich auf West Redonda Island in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt umfasst neun Mineralclaims mit einer Fläche von etwa 2.746 Hektar (6.786 Acres) und liegt innerhalb der sehr aussichtsreichen Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der bekanntermaßen bedeutende porphyrische Kupfer- und Skarn-Mineralisierungen beherbergt.

Redonda liegt in der Coast Suture Zone zwischen dem Wrangellia Terrane und dem Coast Plutonic Complex. Dioritische Intrusionen des Coast Plutonic Complex aus der frühen Kreidezeit werden von mindestens drei späteren Intrusionsphasen durchschnitten: (i) einem Quarzpfropfen; (ii) einem breiten hornblendereichen Gang, der auf einer freigelegten Länge von ungefähr 600 Metern (1.969 Fuß) lokal brekziiert ist; und (iii) mehreren kleineren Feldspatgängen in der Nähe des südwestlichen Randes des hornblendereichen Körpers. Die Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist entlang des Hornblendegangs, insbesondere in den Brekzienzonen, am stärksten konzentriert. Der geologische Rahmen weist bestimmte Gemeinsamkeiten mit nahe gelegenen Porphyrsystemen auf, darunter die Kupfer-Molybdän-Lagerstätte OKover, die sich etwa 34 km (21 Meilen) südöstlich (nördlich von Powell River) befindet, sowie die Kupferlagerstätte Gambier in Howe Sound. Die Mineralisierung auf nahe gelegenen Projekten lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die Mineralisierung bei Redonda zu.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und der Weiterentwicklung aussichtsreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte, um zur Deckung der weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen beizutragen, die für die Elektrifizierung, KI-Infrastruktur und Rechenzentren, erneuerbare Energien, die Verteidigungsindustrie und die Modernisierung von Stromversorgungssystemen benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer etablierten Bergbauregion mit vorhandener Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Ausdehnung und Kontinuität eines Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Die systematischen Explorationsarbeiten werden fortgesetzt, um die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems zu bewerten.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One hält über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Rooinek Mining Corp. zudem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Sport in Utah und erweitert damit das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupfer-Explorations-Assets.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und die disziplinierte Weiterentwicklung von Projekten für kritische Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.:

"David Greenway"

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie geht davon aus, glaubt, erwartet, beabsichtigt, plant, schlägt vor, schätzt, kann, wird, könnte, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich der Fortsetzung, des Zeitplans, des Umfangs und des Abschlusses des vom Unternehmen geplanten 2.400 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms im Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda; der geplanten Bohrtiefe von RED-26-03; künftige geologische Aufzeichnungen, Probenahmen, Analysen, Kartierungen und technische Auswertungen; die Bewertung der Geometrie, Kontinuität, des Ausmaßes und der Bedeutung der Mineralisierung bei Redonda; die Erprobung vorrangiger Ziele und die potenzielle Bewertung einer neu identifizierten mineralisierten Zone; den Zeitplan und den Umfang des geplanten 4.000-Fuß- (1.219 Meter) Phase-2-Bohrprogramms am Majuba Hill; zukünftige Explorationsaktivitäten und technische Studien; die fortgesetzte Zusammenarbeit mit der Klahoose First Nation; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Projekte mit Mineralen voranzutreiben und ausreichende Finanzmittel für zukünftige Explorationsprogramme zu beschaffen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, das geplante Bohrprogramm in Redonda wie derzeit vorgesehen fortzusetzen und abzuschließen; dass die Bohrung RED-26-03 ihre geplante Tiefe erreichen wird; dass das erforderliche Personal, das Bohrzubehör, die Auftragnehmer, Dienstleistungen, Genehmigungen und Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen weiterhin zur Verfügung stehen werden; dass der Zugang zum Standort sowie die Wetter- und Betriebsbedingungen eine Fortsetzung der Explorationsaktivitäten ohne wesentliche Unterbrechungen ermöglichen werden; dass die Zusammenarbeit mit der Klahoose First Nation wie erwartet fortgesetzt wird; dass das geplante Bohrprogramm der Phase 2 bei Majuba Hill wie vorgesehen verläuft; und dass die geologischen Interpretationen des Unternehmens weiterhin durch zusätzliche Explorationsdaten gestützt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Dazu zählen Verzögerungen bei Bohrungen, Probenahmen oder beim Erhalt von Analyseergebnissen; die Möglichkeit, dass Analyseergebnisse visuelle Beobachtungen oder geologische Interpretationen nicht bestätigen; Änderungen an den Explorationsplänen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten; die Verfügbarkeit und die Kosten von Ausrüstung, Auftragnehmern, Personal und Finanzmitteln; ungünstige Wetter-, Seezugangs- oder Standortbedingungen; Genehmigungs-, Umwelt- und Konsultationsanforderungen gegenüber indigenen Gemeinschaften; Rohstoffpreis- und Marktschwankungen; sowie der spekulative Charakter der Mineralexploration, einschließlich des Fehlens einer definierten Mineralressource bei Redonda. Weitere Risikofaktoren sind in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen können. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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