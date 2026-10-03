Investieren in KI
Speicherchips sind der Treiber der Revolution
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Ohne ihre Höchstleistungen funktionieren KI-Modelle nicht: die Rede ist von Speicherchips oder Memory Chips. Gerade auch im laufenden Jahr haben die Aktien der Hersteller von Memory Chips die Kursentwicklungen an vielen Börsen weltweit deutlich mitbestimmt.
Andererseits sind Memory Chips nur ein Teil des Ökosystems, das sich um Künstliche Intelligenz herum etabliert hat. Eine andere unabdingbare Komponente sind die Fabriken, in denen KI arbeitet, also die Data Centers oder Rechenzentren.
Welche Chancen, aber auch Risiken sich ergeben können, besprechen wir in der heutigen Ausgabe.
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