Störung bei Bundesagentur für Arbeit: Kein Hackerangriff

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die technische Störung bei der Bundesagentur für Arbeit geht nicht auf einen Hackerangriff zurück. Das sagte eine Sprecherin der Behörde in Nürnberg. "Der Fehler ist gefunden und wird bearbeitet." Noch sei aber unklar, bis wann die Störung behoben sein werde. Ein IT-Problem hatte dafür gesorgt, dass die Online-Dienste der Arbeitsagentur teilweise nicht funktionierten. Betroffen war auch die Arbeitslosmeldung./igl/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristig01. Okt. · onvista
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depot30. Sept. · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Trades30. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen