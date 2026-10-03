Störung bei Bundesagentur für Arbeit: Kein Hackerangriff

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die technische Störung bei der Bundesagentur für Arbeit geht nicht auf einen Hackerangriff zurück. Das sagte eine Sprecherin der Behörde in Nürnberg. "Der Fehler ist gefunden und wird bearbeitet." Noch sei aber unklar, bis wann die Störung behoben sein werde. Ein IT-Problem hatte dafür gesorgt, dass die Online-Dienste der Arbeitsagentur teilweise nicht funktionierten. Betroffen war auch die Arbeitslosmeldung./igl/DP/zb