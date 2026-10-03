Trading-Chance Bitcoin: DANN fiel es bislang immer…

Die digitale Pionierwährung

Der Bitcoin ist die erste und mit Abstand größte dezentrale digitale Währung der Welt. Sie wurde 2008 von einer bis heute anonymen Person oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto in einem Whitepaper vorgestellt und im Januar 2009 offiziell gestartet. Im Kern handelt es sich um ein digitales Peer-to-Peer-Zahlungssystem, das völlig ohne zentrale Instanzen wie Banken, Regierungen oder Staaten auskommt. Anstelle einer Zentralbank sorgt eine mathematisch abgesicherte, verteilte Datenbank – die sogenannte Blockchain – dafür, dass Transaktionen manipulationssicher und transparent verarbeitet werden.

Die Gesamtzahl aller Einheiten ist durch den zugrundeliegenden Programmcode unumstößlich auf 21 Millionen Stück limitiert. Bislang wurden bereits über 19,7 Millionen Einheiten durch den Prozess des sogenannten „Minings“ erzeugt, bei dem Rechenleistung zur Sicherung des Netzwerks bereitgestellt wird. Die Entstehung neuer Einheiten halbiert sich etwa alle vier Jahre automatisch (ein Ereignis, das als „Halving“ bekannt ist). Dadurch sinkt die Inflationsrate schrittweise, bis im Jahr 2140 voraussichtlich die allerletzte Einheit geschürft sein wird. Da im Laufe der Jahre schätzungsweise mehrere Millionen Einheiten durch verlorene Zugangsdaten oder verstorbene Besitzer unwiederbringlich verloren gingen, ist das tatsächlich verfügbare Angebot noch deutlich knapper.

Abseits der Verknappung gibt es weitere wesentliche Eigenschaften dieses Netzwerks zu beachten:

· Dezentralität und Zensurresistenz: Niemand kann das Netzwerk nach Belieben abschalten, Transaktionen blockieren oder Guthaben einfrieren, da die Kontrolle global auf tausende eigenständige Knotenpunkte (Nodes) verteilt ist.

· Teilbarkeit: Jede einzelne Einheit lässt sich in 100 Millionen kleinere Untereinheiten (sogenannte „Satoshis“) zerlegen. Dadurch bleibt das System auch bei sehr hohen Preisen pro ganzer Einheit als alltägliches Zahlungsmittel nutzbar.

· Pseudonymität: Transaktionen sind zwar im öffentlichen Hauptbuch für jeden Einsichtspartner transparent nachvollziehbar, verknüpfen Empfänger und Sender jedoch nur über alphanumerische Wallet-Adressen statt über Klartextnamen.

Der COT-Report und das Verhalten der Akteure am Futures-Markt

Der Commitments of Traders (COT) Report wird jeden Freitag von der US-amerikanischen Regulierungsbehörde CFTC (Commodity Futures Trading Commission) Veröffentlicht. Er basiert auf den offenen Futures-Positionen der Handelsbörsen (wie der Chicago Mercantile Exchange, CME) vom vorangegangenen Dienstag und bietet Einblicke in die Positionierung institutioneller Marktteilnehmer.

Im speziellen Finanzberichterstattungs-Format für Krypto-Futures (dem Traders in Financial Futures bzw. TFF-Report) werden die Akteure im Wesentlichen in folgende Hauptgruppen unterteilt:

1. Asset Manager / Institutional (Vermögensverwalter):

o Charakter: Hierzu zählen traditionelle Fondsgesellschaften, Pensionskassen und ETF-Emittenten.

o Aktionsmuster: Diese Gruppe agiert in der Regel überwiegend long (auf steigende Kurse setzend). Sie kaufen Futures-Kontrakte, um physische Bestände oder ETF-Zuflüsse abzusichern oder um ihren Kunden einen direkten Zugang zum Vermögenswert zu ermöglichen. Ihre Aktionen haben meist einen langfristigen, strategischen Charakter.

2. Leveraged Money (Hedgefonds & spekulative Händler):

o Charakter: In dieser Kategorie finden sich Hedgefonds, Commodity Trading Advisors (CTAs) und agressive Tradingschreiben.

o Aktionsmuster: Diese Händler agieren hochflexibel und oft sehr stark short (auf fallende Kurse setzend). Bei Kryptowährungen nutzen sie den Termingewinn (Basis-Trade) häufig für Arbitrage-Geschäfte: Sie kaufen die physische Währung am Spotmarkt und verkaufen gleichzeitig Terminkontrakte, um eine risikofreie Zinsrendite einzustreichen. Marktanalysten werten extreme Positionierungen dieser Gruppe oft als Stimmungsindikator für kurz- bis mittelfristige Marktbewegungen.

3. Dealer / Intermediaries (Banken & Broker):

o Charakter: Das sind die großen Geschäftsbanken und Liquidity Provider, die als Gegenpartei für die Kundenaufträge fungieren.

o Aktionsmuster: Ihr Handeln ist im Kern marktneutral. Sie nehmen Positionen ein, um das Risiko aus den Kundengeschäften auszugleichen (Hedging), anstatt eigene Richtungswetten einzugehen.

4. Other Reportables & Non-Reportables (Sonstige & Kleinanleger):

o Charakter: „Other Reportables“ sind sonstige meldepflichtige Großhändler, während „Non-Reportables“ die Summe der kleineren Privatanleger abbildet.

o Aktionsmuster: Kleinanleger hinken Trends häufig hinterher und lassen sich stark von Marktpsychologie leiten. Sie sind daher oft ein klassischer Kontraindikator an extremen Wendepunkten.

Fazit zur Analyse:

Der Bericht zeigt das Kräfteverhältnis zwischen den langfristigen Bullen (Vermögensverwalter) und den ertragsorientierten Arbitrageuren bzw. Spekulanten (Hedgefonds). Wenn die Short-Bestände der Hedgefonds ein Rekordniveau erreichen, deutet dies selten auf eine fundamentale Skepsis hin, sondern spiegelt oft nur eine hohe Nachfrage nach Renditestrategien wider.

Es braut sich „was“ zusammen…

Der Blick auf die jüngere Historie des Bitcoin und des CoT-Report lässt antizipieren, welche Handelsrichtung spekulative Marktteilnehmer für die nahe Zukunft im Bitcoin handeln könnten. Unter dem Preis-Chart sehen wir im oberen CoT-Fenster die Netto-Position der Kleinspekulanten. In diesem Markt ist diese Händlergruppe deutlich relevanter, als zum Beispiel bei den Indizes, Währungen oder Rohstoffen und Anleihen. Wir können sehen, dass der Bitcoin in ein Topping überging, sobald die Netto-Position der Kleinspekulanten (blau) auf 4700-5000 Kontrakte Netto-Long angestiegen war. Derzeit sind wir bei 4156 Kontrakten Netto-Long.

Im untersten CoT-Fenster wird die Netto-Position der Asset-Manager dargestellt. Diese erreichte jüngst eine Rekordposition. In der Vergangenheit fiel der Bitcoin jedes Mal, wenn die Netto-Position im Lager dieser Händlergruppe auf ein historisches Hoch angestiegen war.

Es besteht noch ein gewisses Restpotenzial gen Norden, doch dann spätestens sollte sich eine Short-Chance ergeben.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

Es erscheint aufgrund der Volatilität und des aktuellen Stands der Netto-Positionen bei Asset Managern und Small Specs aus unserer Sicht sinnvoll, hier in mehreren Tranchen Positionen auf der kurzen Seite aufzubauen. Eine erste Teilposition kann direkt eingegangen werden. Einen Großteil des geplanten Engagements sollte unseres Erachtens jedoch noch zurückgehalten werden. Schließlich kann die beliebte Kryptowährung jederzeit nochmals zur Oberseite überreißen. Ein geeignetes Produkt mit viel Puffer haben wir ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Put Turbo Optionsschein auf den Bitcoin

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie ein Put Turbo Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 122.490 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 84.900 Dollar entspricht das einem Hebel von 2,09. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Bitte beachten Sie, dass das Produkt eine begrenzte Laufzeit bis 15.06.2027 hat. Die WKN lautet LD0CWN.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 90.000 und 110.000 USD

Unterstützungen: 60.000 USD

Put Turbo Optionsschein auf den Bitcoin

Basiswert Bitcoin WKN LD0CWN ISIN DE000LD0CWN4 Basispreis 122.490 USD K.O.-Schwelle 122.490 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit 15.06.2027 Emittent Lang & Schwarz Hebel 2,09 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.