Wann der Zinsanstieg zum echten Risiko für die Märkte wird

Die Anleihemärkte kommen nicht zur Ruhe. Im Gegenteil: Der Renditeanstieg hat sich zuletzt noch einmal deutlich beschleunigt und Dimensionen erreicht, die wir seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist mittlerweile auf rund 5,3 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Schlussstand seit Mai 2002. Bei den 30-jährigen Treasuries sind es inzwischen etwa 5,6 Prozent (siehe Grafik unten) – ebenfalls der höchste Stand seit 2002.

Noch bemerkenswerter ist die Geschwindigkeit der Bewegung: Im dritten Quartal verzeichnete die zehnjährige Treasury-Rendite einen Renditeanstieg von 4,91 auf 5,64 Prozent. Das sind 73 Basispunkte und damit fast so viel wie im dritten Quartal 2022, als die Renditen um 88 Basispunkte zulegten und die Fed die Zinsen aggressiv erhöhte.

Warum steigen die Zinsen so stark?

Mehrere Belastungsfaktoren kommen gleichzeitig zusammen: Die Inflation hält sich hartnäckig oberhalb des Fed-Ziels, die Notenbank hat ihren Zinserhöhungs-Zyklus wieder aufgenommen, die US-Wirtschaft und insbesondere der Arbeitsmarkt zeigen sich robuster als erwartet und die amerikanischen Haushaltsdefizite bleiben gewaltig.

Dazu kommen höhere Energiepreise infolge des Irankonflikts, mögliche Verwerfungen durch den Abbau von Yen-Carry-Trades und ein enormer zusätzlicher Kapitalbedarf durch den weltweiten KI-Investitionsboom. Gleichzeitig lässt die Nachfrage klassischer Langfristinvestoren nach Staatsanleihen strukturell nach.

Das Problem steigender Renditen ist dabei viel größer als die unmittelbaren Verluste von Anleiheinvestoren. Die zehnjährige Treasury-Rendite ist die globale Benchmark für Kapital. Steigt sie, verteuern sich Hypotheken, Unternehmenskredite, Autokredite und zahlreiche andere Finanzierungen.

Hohe Renditen sind auch ein Problem für Aktien

Unternehmen müssen höhere Zinsen bezahlen, Investitionen werden unattraktiver, Immobilien geraten unter Druck und die Refinanzierung bestehender Schulden wird kostspieliger. Gleichzeitig konkurrieren sichere Staatsanleihen mit Renditen von mehr als fünf Prozent immer stärker mit Aktien und anderen Risikoanlagen um Kapital.

Hinzu kommt der Staat selbst. Die USA geben mittlerweile rund 3,3 Prozent ihrer gesamten Wirtschaftsleistung allein für Zinszahlungen aus und damit bereits mehr als für Verteidigung. Je höher die Renditen bei der laufenden Refinanzierung ausfallender Schulden bleiben, desto stärker steigt diese Belastung. Geld, das für Zinsen ausgegeben werden muss, steht nicht mehr für Infrastruktur, Gesundheit, Bildung oder andere Staatsausgaben zur Verfügung.

Ist mit fünf Prozent das Krisen-Niveau erreicht?

Bedeutet eine zehnjährige Treasury-Rendite oberhalb von 5 Prozent bereits, dass wir uns in einer Anleihekrise befinden? Nicht unbedingt. Die Marke selbst ist letztlich willkürlich. Entscheidend ist weniger das absolute Renditeniveau als die Art und Weise, wie der Markt dieses Niveau erreicht. Ein langsamer Anstieg auf 5,0 oder 5,5 Prozent ist etwas völlig anderes als ein plötzlicher Sprung der Renditen, bei dem Käufer verschwinden und Liquidität austrocknet.

Genau das wäre eines der entscheidenden Warnsignale. Ein sprunghafter Anstieg könnte darauf hindeuten, dass Investoren das Vertrauen in die Fähigkeit der US-Regierung verlieren, ihre Schuldendynamik unter Kontrolle zu bringen. Auch Stress am Junk-Bond-Markt wäre ein Warnsignal, weil schwächere Schuldner üblicherweise zuerst unter verschärften Finanzierungsbedingungen leiden.

Hedgefonds als weiteres Risiko?

Mindestens genauso wichtig ist allerdings, was sich im Hintergrund der Anleihemärkte strukturell verändert. Früher gehörten Pensionsfonds, Versicherungen und ausländische Zentralbanken zu den typischen langfristigen Käufern von US-Staatsanleihen. Ein Teil dieser Nachfrage nimmt ab, während Washington gleichzeitig immer größere Mengen neuer Schulden platzieren muss. In diese Lücke springen zunehmend Hedgefonds.

Das ist zunächst einmal positiv. Hedgefonds stellen Nachfrage und Liquidität bereit. Problematisch ist allerdings, dass sie Treasuries häufig nicht deshalb kaufen, weil sie diese für Jahrzehnte halten möchten, sondern als Bestandteil kurzfristiger, stark gehebelter Handelsstrategien.

Ein Pensionsfonds kann eine 30-jährige Staatsanleihe halten, weil er damit Verpflichtungen in 30 Jahren absichern möchte. Ein Hedgefonds hält sie möglicherweise nur so lange, wie eine bestimmte Handelsstrategie funktioniert.

Was Hedgefonds mit Staatsanleihen anstellen

Besonders wichtig ist der sogenannte Basis Trade. Dabei kauft ein Hedgefonds eine Treasury-Anleihe und verkauft gleichzeitig einen entsprechenden Treasury-Future. Er verdient an einer meist sehr kleinen Preisdifferenz zwischen beiden Märkten. Weil diese Differenz so gering ist, lohnt sich der Handel allerdings erst durch hohe Hebelung.

Teilweise werden solche Positionen mit großen Hebeln aufgebaut. Ein Fonds mit ein paar Millionen Dollar Eigenkapital kann so Positionen von Milliarden Dollar kontrollieren. Die gehebelten Basis-Trade-Positionen werden derzeit immer noch auf etwa 1,2 Billionen Dollar geschätzt.

Solange die Märkte ruhig bleiben, funktioniert das. Gefährlich wird es bei einem plötzlichen Anstieg der Volatilität. Fallen Treasury-Kurse stark, können Kreditgeber zusätzliche Sicherheiten verlangen. Hedgefonds müssen dann Kapital nachschießen oder Positionen reduzieren.

Verkaufen mehrere Fonds gleichzeitig Treasuries, fallen deren Kurse weiter und die Renditen steigen noch schneller. Dadurch geraten weitere gehebelte Positionen unter Druck. Aus einem normalen Bond-Abverkauf kann so eine selbstverstärkende Spirale entstehen.

Eine solche Dynamik ist keine rein theoretische Gefahr. Im März 2020 wurde der normalerweise extrem liquide Treasury-Markt zeitweise dysfunktional, als zahlreiche Marktteilnehmer gleichzeitig Positionen abbauen mussten. Das eigentliche Risiko der Hedgefonds besteht deshalb nicht einfach darin, dass sie viele Staatsanleihen besitzen. Es ist die Kombination aus großen Positionen, hoher Hebelung und kurzfristiger Finanzierung.

Der Repo-Markt ist entscheidend

Ein weiterer wichtiger Baustein ist der Repo-Markt. Hier werden kurzfristige, besicherte Kredite vergeben, wobei Treasuries häufig als Sicherheit dienen. Für viele gehebelte Anlagestrategien ist dieser Markt die Finanzierungsmaschine im Hintergrund. Im normalen Alltag nimmt ihn kaum jemand wahr. Wenn er jedoch nicht mehr funktioniert, können die Folgen gewaltig sein. Repo-Finanzierungen spielten beispielsweise sowohl bei Bear Stearns als auch bei Lehman Brothers in der Finanzkrise eine entscheidende Rolle.

Genau deshalb wäre eine echte Krise nicht daran zu erkennen, dass die zehnjährige Treasury-Rendite bei 5,3 statt 4,8 Prozent steht. Kritisch würde es, wenn ein schneller Renditeanstieg mit Liquiditätsproblemen, erzwungenen Verkäufen von gehebelten Investments und Schwierigkeiten auf den kurzfristigen Finanzierungsmärkten zusammenfällt.

Der KI-Boom kann die Probleme im Anleihemarkt befeuern

Und noch ein neuer Faktor verschärft den Kapitalbedarf: der KI-Boom. Die gigantischen Investitionen in Rechenzentren, Chips und Energieinfrastruktur können selbst die größten Technologiekonzerne nicht ausschließlich aus ihren freien Cashflows bezahlen. Hyperscaler haben seit dem Start des KI-Booms bereits einige hundert Milliarden Dollar an Anleihen emittiert; in diesem Jahr nähert sich das Volumen rund 500 Milliarden Dollar.

Damit entsteht eine paradoxe Situation: Der KI-Boom soll langfristig Produktivität und Wachstum steigern, erhöht kurzfristig aber den Wettbewerb um Kapital – genau zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Regierung selbst Rekordsummen finanzieren muss. Steigt das Angebot an Schulden schneller als die Bereitschaft der Investoren, diese zu absorbieren, müssen die Renditen weiter steigen.

Die entscheidende Frage ist damit nicht, ob zehnjährige US-Staatsanleihen bei 5,0 oder 5,5 Prozent rentieren. Entscheidend ist, ob der Markt diese höheren Renditen geordnet verarbeitet – oder ob irgendwann der Punkt erreicht wird, an dem aus einem langsamen Renditeanstieg ein unkontrollierter Liquiditäts-Schock wird.

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