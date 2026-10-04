Berlin: Neue U-Bahnzüge fahren künftig auch auf der U9

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BERLIN (dpa-AFX) - Die neuen U-Bahn-Fahrzeuge der Baureihe J sind ab Montag auch auf der Linie U9 im Einsatz. Zunächst sollen dort zwei Züge mit je sechs Wagen eingesetzt werden, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe mit. Weitere sollen bald folgen.

Insgesamt seien derzeit 124 Wagen der neuen Baureihe im Einsatz. Die ersten Fahrzeuge wurden im Mai ausgeliefert und fuhren bislang ausschließlich auf der Linie U5. Bis Jahresende soll die Flotte auf 170 Wagen wachsen.

Gemeinsam mit den neuen Zügen der Schwester-Baureihe JK für die Linien U1 bis U4 sollen sie die überalterte U-Bahnflotte der BVG verjüngen und den Betrieb stabilisieren. Die Neufahrzeuge wurden dringend gebraucht.

Die Zuverlässigkeit war in den vergangenen Jahren wegen des hohen Wartungsaufwands für die alten Züge stark eingebrochen. Inzwischen hat sie sich deutlich erholt.

Auf der U5 etwa fuhren im vergangenen Jahr im Schnitt 98,4 Prozent der Züge planmäßig. Seit dem Start der neuen Baureihe J vor rund viereinhalb Monaten sei diese Quote auf 99 Prozent gestiegen, teilte die BVG weiter mit./maa/DP/zb

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