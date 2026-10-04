EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.10.2026 / 12:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dilxwax
Nachname(n):Acar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FIT GROUP AG

b) LEI

98450084A0C604AU5255 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A426PD9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
33,35 EUR1.288 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
33,3500 EUR1.288,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

02.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Lang und Schwarz
MIC:XHAM

04.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

107370 04.10.2026 CET/CEST

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