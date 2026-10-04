EQS-News: Blokees präsentiert über 90 neue Produkte auf dem Wonder Festival Shanghai 2026

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Blokees präsentiert über 90 neue Produkte auf dem Wonder Festival Shanghai 2026



04.10.2026 / 23:30 CET/CEST

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SHANGHAI,/PRNewswire/ -- Vom 3. bis 4. Oktober stellte die Spielzeugmarke „Blokees" von Assembly Character auf dem Wonder Festival Shanghai 2026 aus und präsentierte dabei fast 500 Produkte aus ihren beiden Kernkategorien „Blokees Model Kits" und „BLOKEES WHEELS". Mehr als 90 neue Produkte feierten ihr Debüt und unterstrichen damit die kontinuierliche Expansion von Blokees über Produktkategorien, Lizenzen und Verbrauchersegmente hinweg.

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Das Portfolio der „Blokees Model Kits" umfasst Sammelfiguren von Helden, Modellbausätze, Produkte mit Tiermotiven sowie modische Artikel und umfasst mehr als 10 globale Lizenzen, darunter ULTRAMAN, TRANSFORMERS, Saint Seiya, Evangelion und DC. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf Produkten für Sammler ab 16 Jahren: In den Serien „Champion", „Champion Lite", „Fantastic" und „Legend" wurden fast 40 Produkte ausgestellt, darunter mehr als 20 Neuheiten. Bemerkenswert ist, dass DC seinen ersten kommerziellen Auftritt in der „Legend"-Reihe hatte.

Blokees baut sein Produktökosystem weiter aus. Blokees stellte außerdem die neuesten Produkte aus seiner TERRAVENTURE-Serie und seiner DaaLaMode-Serie vor. Die TERRAVENTURE-Serie umfasst Modellbausätze mit Tiermotiven, die auf „Jurassic World" basieren, während die DaaLaMode-Serie das Zusammenbauen, das Spielen mit beweglichen Figuren und das Modespiel miteinander verbindet und damit das Angebot von Blokees auf verschiedene Verbrauchersegmente ausweitet.

In der Kategorie „Blokees Wheels" stellte Blokees seine C-, E- und S-Serien vor, die Lizenzen wie „Transformers", „Ultraman" und „Batman" umfassen. Ebenfalls erstmals vorgestellt wurden neue Produkte, die auf „Cyberpunk 2077", „Fast & Furious × Ford" und „Fast & Furious × Dodge" basieren und das Angebot dieser Kategorie für Fahrzeugbegeisterte weiter ausbauen.

Über die Produkte hinaus präsentierte Blokees zudem die Gewinnerbeiträge der Saisons „Dawn" und „Awakening" des BFC-Kreativwettbewerbs 2026. Über BFC verbindet Blokees Spieler weltweit durch das Erstellen und Teilen von Inhalten, wobei die Community mittlerweile 21 Länder und Regionen umfasst.

Blokees wird seine beiden Kernkategorien weiter stärken und sein globales Produkt- und Creator-Ökosystem im Rahmen seiner Strategie „Universelle Attraktivität, stufenweise Preisgestaltung, weltweite Vermarktung" ausbauen.

Cision

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