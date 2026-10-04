Flugverkehr zwischen dem Irak und Iran läuft wieder an

dpa-AFX · Uhr
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BAGDAD (dpa-AFX) - Nach einer mehrtägigen Unterbrechung wird der Flugverkehr zwischen der irakischen Pilgerstadt Nadschaf und dem Iran wieder aufgenommen. Es seien drei Abendflüge geplant, teilte die Flughafenverwaltung von Nadschaf laut der irakischen Nachrichtenagentur INA mit. Die Anzahl der Flüge werde in den kommenden Tagen weiter steigen.

Der Irak hatte Flüge iranischer Fluggesellschaften im Zuge verschärfter US-Sanktionen am 25. September ausgesetzt. Für Nadschaf erwirkte die irakische Regierung jedoch eine Ausnahmeregelung wegen der besonderen wirtschaftlichen und religiösen Bedeutung.

In der südirakischen Stadt befindet sich eine der wichtigsten Pilgerstätten für schiitische Muslime und damit auch für Millionen Iraner. Nadschaf beheimatet den Schreinkomplex von Ali ibn Abi Talib (gestorben 661 n. Chr.), dem Schwiegersohn und Vetter des Propheten Mohammed. Nach Mekka und Medina gilt die Imam-Ali-Moschee für schiitische Muslime weltweit als drittheiligstes Heiligtum./da/DP/zb

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