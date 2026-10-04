Huthi-Miliz meldet Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

SANAA (dpa-AFX) - Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen hat erneut Angriffe in Saudi-Arabien für sich reklamiert. Ein Huthi-Sprecher teilte auf Telegram mit, die Gruppe habe zwei Standorte des saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco in Riad sowie im Gebiet von Churais mit Drohnen und ballistischen Raketen angegriffen. Eine unabhängige Bestätigung des Konzerns für Treffer liegt bislang nicht vor.

Der Sprecher begründete den Beschuss mit vorherigen Angriffen Saudi-Arabiens auf Sanaa sowie auf die Provinzen Saada, Tais und Amran. Die Angriffe auf die Hauptstadt Sanaa in der Nacht zu Sonntag reklamierte das von Saudi-Arabien unterstützte Militär der jemenitischen Regierung für sich.

Die Huthi-Miliz beschießt im Zuge einer Eskalation des Jemen-Kriegs wieder verstärkt Ziele im benachbarten Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet und bombardiert immer wieder Ziele der schiitischen Miliz.

Zuletzt setzten Huthi-Angriffe auf Ölanlagen und eine wichtige saudische Pipeline die Regierung in Riad zunehmend unter Druck. Zudem wollen die Huthi die Durchfahrt saudischer Öltanker durch die Meerenge Bab al-Mandab verhindern, um dem ölreichen Königreich Exporte nach Asien zu erschweren./da/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Laut „Wall Street Journal“
USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahost02. Okt. · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington ist zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglichheute, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristig01. Okt. · onvista
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depot30. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen