Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglich

Ich bin hier seit längerer Zeit für vorsichtige Töne in Bezug auf den Aktienmarkt bekannt. Zwar habe ich nie empfohlen, alle Aktien zu verkaufen, doch zumindest auch einen Teil Cash als Reserve zu halten. Das war im Nachhinein betrachtet bisher auf jeden Fall falsch. Voll investiert wäre besser gewesen.

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