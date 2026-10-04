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Kolumne von Stefan Riße

Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglich

Acatis · Uhr

Ich habe lange zur Vorsicht am Aktienmarkt geraten – und lag damit falsch. Ein einfaches Marktsignal zeigt jetzt, warum die Rally trotz hoher Zinsen weitergehen könnte.

Quelle: IncrediVFX/Shuttersock.com
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Ich bin hier seit längerer Zeit für vorsichtige Töne in Bezug auf den Aktienmarkt bekannt. Zwar habe ich nie empfohlen, alle Aktien zu verkaufen, doch zumindest auch einen Teil Cash als Reserve zu halten. Das war im Nachhinein betrachtet bisher auf jeden Fall falsch. Voll investiert wäre besser gewesen.

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