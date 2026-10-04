Trading-Chance Ethereum: Long-Chance

Good to know about: Ethereum

Die programmierbare Welt-Blockchain

Ethereum ist die zweitgrößte Kryptowährung der Welt und bildet das Fundament für das globale dezentrale Finanzwesen (DeFi) sowie digitale Besitztümer. Im Jahr 2013 vom russisch-kanadischen Programmierer Vitalik Buterin in einem Whitepaper konzipiert und im Juli 2015 offiziell gestartet, unterscheidet sich das System grundlegend von reinen digitalen Zahlungsnetzwerken: Es wurde als dezentrale, turing-vollständige Welt-Rechnermaschine entworfen, auf der selbstausführende Programme (Smart Contracts) und dezentrale Anwendungen (DApps) ohne Ausfallzeiten, Zensur oder Drittparteien betrieben werden können.

Technologie und Funktionsweise

Das technologische Herzstück des Netzwerks ist die sogenannte Ethereum Virtual Machine (EVM). Sie agiert als globale Laufzeitumgebung für Programmiercode, der meist in der Sprache Solidity verfasst wird.

Ein historischer Meilenstein in der Krypto-Geschichte war der sogenannte „Merge“ im September 2022. Bei diesem technologischen Großprojekt stellte das Netzwerk seinen Konsensmechanismus von dem energieintensiven Proof-of-Work (PoW) vollständig auf das umweltfreundliche Proof-of-Stake (PoS) um.

· Proof-of-Stake: Anstelle von spezialisierter Hardware und enormen Strommengen sichern nun Validatoren das Netzwerk ab, indem sie eigene Einheiten der systemeigenen Währung – sogenannte Ether (ETH) – als Pfand (Stake) hinterlegen. Für das Validieren von Blöcken erhalten sie Belohnungen; bei Fehlverhalten oder Betrugsversuchen wird ihr hinterlegtes Kapital automatisch entzogen (Slashing). Dieser Wechsel reduzierte den Energieverbrauch des gesamten Netzwerks schlagartig um über 99,9 %.

· Skalierung & Layer 2: Um hohe Transaktionsgebühren (Gas Fees) und Netzwerkengpässe zu lösen, setzt das Ökosystem auf ein vielschichtiges Modell. Während die Haupt-Blockchain (Layer 1) primär als hochsicheres Abwicklungsfundament dient, verarbeiten sogenannte Layer-2-Netzwerke (wie Arbitrum, Optimism oder Base) tausende Transaktionen pro Sekunde außerhalb der Hauptkette („Rollups“) und bündeln diese anschließend kostengünstig.

Fundamentale Kennzahlen und Tokenomics

Die Währungsdynamik des Netzwerks unterscheidet sich maßgeblich von strikt gedeckelten Systemen:

· Angebot und Tokenomics: Es gibt keine starre Maximalgrenze für die Gesamtzahl aller Einheiten. Stattdessen wird die Angebotsmenge durch ein dynamisches Wechselspiel reguliert: Bei jeder Transaktion wird ein Teil der Grundgebühr dauerhaft aus dem Verkehr gezogen und vernichtet (Burning gemäß EIP-1559). Bei hoher Netzwerkauslastung wird mehr Währung verbrannt als durch Validatoren-Belohnungen neu entsteht, was die Währung phasenweise deflationär macht.

· Aktuelle Versorgung: Derzeit zirkulieren rund 120 Millionen Einheiten auf dem Markt.

· Staking-Netzwerk: Über 30 Millionen Einheiten (mehr als 25 % des gesamten Umlaufs) sind aktuell im Staking gebunden, was das Netzwerk mit Milliardenwerten absichert und die im freien Handel verfügbare Angebotsmenge reduziert.

· Teilbarkeit: Die kleinste Untereinheit der Währung ist ein Wei (1 ETH = 10 hoch 18 Wei). Im Alltag werden Transaktionsgebühren meist in Gwei ($10 hoch -9 ETH) angegeben.

Einsatzgebiete und Anwendungsfälle

Aufgrund seiner Flexibilität dient das Ökosystem als digitale Infrastruktur für zahlreiche Innovationen:

1. Dezentrales Finanzwesen (DeFi): Finanzdienstleistungen wie Kredite, Zinserträge, Derivate und automatisierte Tauschbörsen (DEXs wie Uniswap) funktionieren komplett ohne Banken oder Zwischenhändler rein über Smart Contracts.

2. Non-Fungible Tokens (NFTs) & Digitale Eigentumsrechte: Ob digitale Kunst, Sammlerstücke, In-Game-Gegenstände oder reale Vermögenswerte (Real World Assets / RWAs) – das Netzwerk etablierte den globalen Standard für fälschungssichere Inhabernachweise.

3. Dezentrale Autonome Organisationen (DAOs): Kollektiv verwaltete Organisationen steuern Budgets und Abstimmungen transparent und direkt per Programmiercode.

4. Stablecoins: Der Großteil des weltweiten Stablecoin-Volumens (USDT, USDC) wird über diese Blockchain transferiert und abgewickelt.

Vergleich mit Bitcoin

Obwohl beide Systeme oft in einem Atemzug genannt werden, verfogen sie völlig unterschiedliche Philosophien und Zielsetzungen:

Eigenschaft Digitale Leitwährung Dezentrale Anwendungsplattform Hauptfokus Digitales Gold, Wertspeicher & knappes Tauschmittel Dezentraler Welt-Computer & Smart-Contract-Infrastruktur Konsensmechanismus Proof-of-Work (Mining via Rechenleistung) Proof-of-Stake (Staking via Validatoren) Maximales Angebot Hart gedeckelt auf 21 Millionen Einheiten Dynamisch (keine Obergrenze, variabel inflationär/deflationär) Blockzeit ~10 Minuten ~12 Sekunden Programmierbarkeit Bewusst stark eingeschränkt für maximale Sicherheit Hochflexibel, turing-vollständig für komplexe Anwendungen

Während die digitale Leitwährung als unbeeinflussbarer, konservativer Wertspeicher konzipiert ist, versteht sich die flexible Programmierplattform als dynamischer Innovationsmotor für das dezentrale Internet der Zukunft (Web3).

Der COT-Report und das Verhalten der Akteure am Futures-Markt

Der Commitments of Traders (COT) Report wird jeden Freitag von der US-amerikanischen Regulierungsbehörde CFTC (Commodity Futures Trading Commission) Veröffentlicht. Er basiert auf den offenen Futures-Positionen der Handelsbörsen (wie der Chicago Mercantile Exchange, CME) vom vorangegangenen Dienstag und bietet Einblicke in die Positionierung institutioneller Marktteilnehmer.

Im speziellen Finanzberichterstattungs-Format für Krypto-Futures (dem Traders in Financial Futures bzw. TFF-Report) werden die Akteure im Wesentlichen in folgende Hauptgruppen unterteilt:

1. Asset Manager / Institutional (Vermögensverwalter):

o Charakter: Hierzu zählen traditionelle Fondsgesellschaften, Pensionskassen und ETF-Emittenten.

o Aktionsmuster: Diese Gruppe agiert in der Regel überwiegend long (auf steigende Kurse setzend). Sie kaufen Futures-Kontrakte, um physische Bestände oder ETF-Zuflüsse abzusichern oder um ihren Kunden einen direkten Zugang zum Vermögenswert zu ermöglichen. Ihre Aktionen haben meist einen langfristigen, strategischen Charakter.

2. Leveraged Money (Hedgefonds & spekulative Händler):

o Charakter: In dieser Kategorie finden sich Hedgefonds, Commodity Trading Advisors (CTAs) und agressive Tradingschreiben.

o Aktionsmuster: Diese Händler agieren hochflexibel und oft sehr stark short (auf fallende Kurse setzend). Bei Kryptowährungen nutzen sie den Termingewinn (Basis-Trade) häufig für Arbitrage-Geschäfte: Sie kaufen die physische Währung am Spotmarkt und verkaufen gleichzeitig Terminkontrakte, um eine risikofreie Zinsrendite einzustreichen. Marktanalysten werten extreme Positionierungen dieser Gruppe oft als Stimmungsindikator für kurz- bis mittelfristige Marktbewegungen.

3. Dealer / Intermediaries (Banken & Broker):

o Charakter: Das sind die großen Geschäftsbanken und Liquidity Provider, die als Gegenpartei für die Kundenaufträge fungieren.

o Aktionsmuster: Ihr Handeln ist im Kern marktneutral. Sie nehmen Positionen ein, um das Risiko aus den Kundengeschäften auszugleichen (Hedging), anstatt eigene Richtungswetten einzugehen.

4. Other Reportables & Non-Reportables (Sonstige & Kleinanleger):

o Charakter: „Other Reportables“ sind sonstige meldepflichtige Großhändler, während „Non-Reportables“ die Summe der kleineren Privatanleger abbildet.

o Aktionsmuster: Kleinanleger hinken Trends häufig hinterher und lassen sich stark von Marktpsychologie leiten. Sie sind daher oft ein klassischer Kontraindikator an extremen Wendepunkten.

Fazit zur Analyse:

Der Bericht zeigt das Kräfteverhältnis zwischen den langfristigen Bullen (Vermögensverwalter) und den ertragsorientierten Arbitrageuren bzw. Spekulanten (Hedgefonds). Wenn die Short-Bestände der Hedgefonds ein Rekordniveau erreichen, deutet dies selten auf eine fundamentale Skepsis hin, sondern spiegelt oft nur eine hohe Nachfrage nach Renditestrategien wider.

Weiteres Aufwärtspotenzial, weil…

Während Profis bei Rohstoffen, Indizes, Anleihen und Währungen verstärkt den Fokus auf die Commercials richten, da diese mächtig und am besten informiert sind, orientiert man sich bei Krypto-Währungen am besten an den eigentlich unbedeutenden Kleinspekulanten (blaue Linie im oberen der beiden CoT-Fenster unter dem Preis-Chart). Tendenziell sieht man sofort, dass die Kleinspekulanten bei hohen Preisen hoch investiert sind und in den Markttiefs sehr gering oder gar Netto-Short.

Seit dem Zwischentief im Mai bei etwa 1500 US-Dollar konnte sich Ethereum bereits fast wieder verdoppeln. Eine wichtige technische Hürde wurde mit dem Ausbruch über 2500 Dollar genommen. Unterstützungen sind nun bei 2000 und 2500 US-Dollar auszumachen. Doch etwas ist erstaunlich: die Small Specs (Kleinspekulanten) sind noch immer sehr moderat investiert. Von einer Euphorie bei den Spekulanten kann also folglich keine Rede sein. Auch, wenn speziell ab 3500 Dollar einiges an Widerständen im Chart folgt, sehen wir aus den CoT-Daten noch erhebliches Potenzial für eine Fortsetzung des Bullenmarktes bei Ether.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

Die Ausgangslage ist bullish! Entsprechend haben wir ein geeignetes Produkt für eine mittel- bis langfristige Wette auf steigende Preise ausgesucht. Auch hier bietet es sich, angesichts der Volatilität von Kryptowährungen, an, in mehreren kleinen Tranchen Positionen aufzubauen und nicht mit einem Einstieg das gesamte Pulver zu verschießen. Das geeignete Produkt hierfür stellen wir Ihnen nachfolgend vor.

Call Turbo Optionsschein auf Ethereum

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie ein Call Turbo Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 1869,72 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 2704 Dollar entspricht das einem Hebel von 2,78. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Bitte beachten Sie, dass das Produkt eine begrenzte Laufzeit bis 15.06.2027 hat. Die WKN lautet LX980Y.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3500 und 4500 USD

Unterstützungen: 2000 und 2500 USD

Call Turbo Optionsschein auf Ethereum

Basiswert Ethereum WKN LX980Y ISIN DE000LX980Y2 Basispreis 1869,72 USD K.O.-Schwelle 1869,72 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit 15.6.2027 Emittent Lang & Schwarz Hebel 2,78 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.