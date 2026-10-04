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Chartzeit Marktbericht 04.10.2026

Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft

onvista · Uhr

Wer nur auf Indizes schaut, übersieht schnell, wie viele Einzelwerte derzeit in großen Korrekturen stecken. Für den Gesamtmarkt ist das aber sogar eine gute Ausgangslage.

Quelle: Life In Pixels/Shutterstock.com
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Mit dem Freitag ist nicht nur eine weitere Handelswoche zu Ende gegangen, sondern auch der September und mit ihm das dritte Quartal, und wer nur auf die nackten Indexstände schaut, könnte glatt meinen, es sei kaum etwas passiert. Der S&P 500 gab auf Wochensicht leicht um 0,3 Prozent nach und ging bei 7.723 Punkten aus dem Handel, nachdem er allein am Freitag noch 0,7 Prozent zulegen konnte.

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