Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft

Mit dem Freitag ist nicht nur eine weitere Handelswoche zu Ende gegangen, sondern auch der September und mit ihm das dritte Quartal, und wer nur auf die nackten Indexstände schaut, könnte glatt meinen, es sei kaum etwas passiert. Der S&P 500 gab auf Wochensicht leicht um 0,3 Prozent nach und ging bei 7.723 Punkten aus dem Handel, nachdem er allein am Freitag noch 0,7 Prozent zulegen konnte.

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