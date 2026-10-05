1&1 erhöht Kapital - United Internet bringt Darlehensforderungen ein

dpa-AFX · Uhr
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MONTABAUR (dpa-AFX) - Die 1&1-Mutter United Internet überträgt Darlehensforderungen an ihre Tochter und erhält dafür neue Aktien. Insgesamt würden gut 35 Millionen Papiere entsprechend 20 Prozent des bestehenden Grundkapitals ausgegeben, teilte die Telekommunikationstochter am Montagabend mit. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, allein zeichnungsberechtigt ist United Internet. Der rechnerische Ausgabepreis liegt bei 24,05 Euro. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft hatte 24,25 Euro betragen.

Die eingebrachten Darlehensforderungen betragen gut 850 Millionen Euro und richten sich gegen die 1&1-Tochter Versatel. Durch die Kapitalerhöhung stärke das Unternehmen seine Kapitalstruktur, steigere die Eigenkapitalquote und erweitere den finanziellen Spielraum insbesondere für den weiteren Netzausbau, hieß es weiter. Im nachbörslichen Handel sorgten die Neuigkeiten bei den Aktien der beteiligten Unternehmen nicht für größere Bewegungen./he/edh

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