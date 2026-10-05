Was bewegt die Aktie?

Bei der Kion-Aktie stehen zwei Kurszielsenkungen im Mittelpunkt. Die LBBW senkte ihr Kursziel von 53 auf 51 Euro und bleibt bei Kauf. JP Morgan reduzierte das Kursziel von 70 auf 60 Euro und bestätigt Overweight. Beide Ziele liegen weiter deutlich über dem aktuellen Bereich um 35 Euro, doch die Richtung der Anpassungen zeigt Vorsicht.

Diese Vorsicht passt zum Kursbild. Die Aktie hat eine wichtige Trendlinie mehrmals angelaufen, danach kurz unterschritten und anschließend eine bärische Konsolidierung gezeigt. Aus dieser Konsolidierung folgte ein dynamischer Ausbruch nach unten. Kurz darauf entstand ein neues Tief, womit das Mindestziel dieser Abwärtsbewegung erreicht ist.

Auffällig ist das sehr hohe Volumen in der letzten Abverkaufskerze vom Freitag. Solche Volumenspitzen können kurzfristig ein Tief markieren. Deshalb kann die Aktie die alten Tiefs auf diesen Niveaus noch einmal testen und sich zeitweise erholen. Für ein belastbares Kaufsignal braucht es mehr.

Der entscheidende Bereich liegt bei rund 35 Euro. Fällt die Aktie darunter, liegt das nächste wichtige Niveau erst bei etwa 28 Euro. Der Grund ist die vorherige schnelle Aufwärtsbewegung: Bei solchen Bewegungen kann auch die Abwärtsbewegung zügig laufen, sobald ein zentrales Tief unterschritten wird.

Fundamental wirkt die Bewertung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 8,8 günstig. Gleichzeitig liegt das nächste Bewertungsniveau um 8 noch tiefer. Daraus ergibt sich ein weiteres Abwärtspotenzial von rund zehn Prozent, was Kursen in Richtung 31 bis 32 Euro entsprechen würde. Die nächsten Zahlen müssen eine fundamentale Verbesserung zeigen, damit die Aktie ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis bekommt.

Charttechnik

Charttechnisch bleibt der Bereich um 35 Euro die zentrale Marke. Unterhalb davon rückt das Niveau um 28 Euro in den Vordergrund. Eine kurzfristige Erholung bis zu alten Tiefs ist nach dem hohen Volumen möglich, ändert aber den übergeordneten Ablauf aus Abwärtsmomentum und bärischer Konsolidierung bisher kaum.

Martins Einschätzung

Bei Kion ist Vorsicht angebracht. Die Aktie ist weit gefallen und mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 8,8 günstig bewertet, deshalb wirken neue Short-Positionen wenig attraktiv. Für einen Einstieg braucht es aber bessere Signale aus den nächsten Zahlen und eine Stabilisierung oberhalb von 35 Euro.