ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3850 Franken

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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Givaudan von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3450 auf 3850 Franken angehoben. Die Kursschwäche der Aktie seit Jahresbeginn dürfte im zweiten Halbjahr nachlassen, schrieb Analyst Alex Sloane zu seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. So verlören die unterdurchschnittliche Entwicklung im Aromengeschäft (Taste & Wellbeing) sowie die Sorgen um den Marktanteil bei der Feinparfümerie (Fine Fragrance) an Gewicht. Insgesamt sieht der Analyst ein attraktives Risiko/Ertrags-Verhältnis./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / GMT

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