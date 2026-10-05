ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Kion auf 60 Euro - 'Buy'

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray bezeichnete am Montag die Aussagen des Staplerherstellers aus einer Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen als enttäuschend. Die Auftragsdynamik bleibe gedämpft./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET

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