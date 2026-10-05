ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Air Liquide auf 'Buy' - Ziel 204 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Anlässlich des Kapitalmarkttages habe der Gasehersteller und Anlagenbauer seine Ziele bis 2030 vorgestellt, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro in einer am Montag vorliegenden Studie. Das angestrebte durchschnittliche jährliche Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 10 Prozent entspreche dem Konsens, während die Ambitionen zur Margenausweitung darüber lägen. Er hob dabei zugleich hervor, dass das Management zu Beginn seiner strategischen Planungen in der Vergangenheit stets konservativ gewesen sei und die Prognosen im weiteren Verlauf des Zyklus angehoben habe./rob/ck/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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