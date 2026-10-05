ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 70 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag habe das Management keine Zuversicht in puncto Umsatz vermittelt und sich bei der Strategie zur Kapitalrückführung bedeckt gehalten, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Autobauer scheine unter dem Schock der jüngsten Gewinnwarnung zu stehen und zögere, potenzielle neue Gewinnquellen zu erörtern. Der Experte reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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