ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Gea Group auf 68 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen von 67,50 auf 68,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Anlagenbauer dürfte nach Aussagen des Managements erneut eine starke Nachfrage verzeichnet haben, schrieb Akash Gupta in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Dies erscheine zwar in Zeiten steigender Zinsen und Inflation zunächst etwas widersprüchlich. Nach seinen bisherigen Gesprächen mit dem Unternehmen sei diese Einschätzung der Manager jedoch auf einen Nachholbedarf zurückzuführen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:57 / BST