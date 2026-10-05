ANALYSE-FLASH: JPMorgan lässt Schneider Electric auf 'Overweight'; Ziel 345 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric mit Blick auf die geplante Übernahme von PTC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Üblicherweise begeistere ein solch großer Zukauf europäische Investoren nicht, auch wenn der Technologiekonzern mit seinen Deals in der Vergangenheit strategisch überzeugt habe, schrieb Phil Buller in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. PTC sei aber ein Qualitätsunternehmen, und die Aktivitäten beider Unternehmen ergänzten sich eher, als sich zu überlappen./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:28 / BST

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