Anleger bleiben vorsichtig, Ölpreise geben weiter nach
Der DAX startet nahezu unverändert in die neue Handelswoche. Der EuroStoxx 50 gibt hingegen moderat nach. Auch die US-Märkte werden zum Handelsauftakt etwas schwächer erwartet. Sowohl Dow Jones als auch S&P 500 und Nasdaq 100 notieren vorbörslich leicht im Minus. Positive Impulse kommen dagegen aus Asien, wo der Nikkei 225 seine Aufwärtsbewegung fortsetzte und den Handel fester beendete.
Makroökonomischer Überblick
Am Rohstoffmarkt setzt sich die Entspannung der vergangenen Handelstage fort. Die Ölpreise gaben zum Wochenauftakt weiter nach und entfernten sich von ihren jüngsten Höchstständen. Auslöser sind unter anderem die zunehmenden Ölexporte aus der Golfregion sowie die Freigabe strategischer Reserven durch die G7-Staaten. Für Aufmerksamkeit sorgte zudem Saudi-Arabien. Der staatliche Energiekonzern Saudi Aramco senkte überraschend die Preise für seine wichtigste Ölsorte für asiatische Kunden deutlich stärker als erwartet. Die Entscheidung wird am Markt als Signal für ein steigendes Angebot und einen intensiveren Wettbewerb um Marktanteile gewertet. Trotz der jüngsten Preisrückgänge bleiben die geopolitischen Risiken in der Region hoch. Mehrere gemeldete Zwischenfälle im Bereich der Straße von Hormus und des Roten Meeres unterstreichen die anhaltenden Belastungsfaktoren für die globale Energieversorgung.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Deutsche Telekom stehen nach dem Investorentag im Fokus. Der Konzern will den Einsatz von Künstlicher Intelligenz deutlich ausweiten und dadurch seine jährlichen indirekten Kosten bis 2030 um rund 2,5 Milliarden Euro reduzieren. Neben Einsparungen sollen KI-Anwendungen auch neue Umsatzquellen erschließen. Die Bonner bekräftigten zudem ihre mittelfristigen Ziele und hoben die Bedeutung von Automatisierung im Netzbetrieb, Kundenservice und in der Softwareentwicklung hervor.
Auch LVMH rücken in den Blickpunkt der Anleger. Der weltgrößte Luxusgüterkonzern profitiert von neuen Hoffnungen auf eine Stabilisierung der Branche nach einer längeren Phase schwächerer Nachfrage. Im Fokus steht insbesondere das wichtige Geschäft mit Lederwaren und Modeartikeln. Marktteilnehmer setzen darauf, dass sich die Konsumstimmung in den kommenden Jahren schrittweise verbessert und der Sektor wieder auf einen nachhaltigeren Wachstumspfad zurückkehrt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UN6WJN
|13,05
|24002,171346 Punkte
|19,36
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG35NJ
|16,83
|26973,57
|14,91
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Bull
|UN73V5
|24,87
|40,355836 EUR
|2,61
|Open End
|Silber
|Bull
|UR18GU
|5,10
|55,718642 USD
|10,49
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bear
|UN15AA
|2,93
|31056,103873 Punkte
|96,46
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.10.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Tesla Inc.
|Call
|UG2YR2
|3,22
|360,00 USD
|6,45
|16.12.2026
|Tesla Inc.
|Call
|UG1X24
|1,62
|400,00 USD
|8,32
|16.12.2026
|Advanced Micro Devices Inc.
|Call
|UR2HFG
|15,50
|640,00 USD
|2,36
|19.01.2028
|Robinhood Markets Inc.
|Call
|UR1TKG
|0,81
|140,00 USD
|4,38
|13.01.2027
|DAX®
|Call
|UG9YYJ
|13,20
|24600,00 Punkte
|12,65
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.10.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Broadcom Inc.
|Long
|HD7NYP
|1,11
|284,31983 USD
|5
|Open End
|Crowdstrike Holdings Inc.
|Long
|UR2WFS
|13,27
|135,152061 USD
|2
|Open End
|Taiwan Semiconductor Manufacturing. Co. Ltd.
|Long
|UN0MXL
|27,34
|315,443134 USD
|3
|Open End
|RENK Group AG
|Long
|UR3JHC
|11,36
|34,780667 EUR
|15
|Open End
|DAX®
|Long
|UR13G4
|2,28
|24401,38505 Punkte
|30
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.10.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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