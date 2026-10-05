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APA ots news: Zentralbanken im Zeitalter von KI und Digitalisierung: Finanzmarktstabilität sichern

Internationale Fachkonferenz in Wien diskutiert  
Herausforderungen für Zentralbanken und Finanzaufsicht 

Wien (APA-ots) - Wie verändern Digitalisierung, künstliche Intelligenz  
(KI) und 
geopolitische Spannungen die Finanzmarktstabilität und das Management 
von Finanzkrisen? Dieser Frage widmet sich die internationale 
Fachkonferenz "New Challenges in Safeguarding Financial Stability and 
Managing Financial Crises in a World of Digital Finance and 
Artificial Intelligence: Implications for Central Banks", die am 5. 
Oktober 2026 in Wien stattfindet. Veranstaltet wird die Konferenz von 
der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) gemeinsam mit dem Joint 
Vienna Institute (JVI), SUERF - The European Money and Finance Forum 
sowie dem Yale Program on Financial Stability (USA). 

Ein stabiles Finanzsystem ist eine wesentliche Voraussetzung für 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Finanzierung von Unternehmen 
und Haushalten. Technologische Innovationen, die zunehmende 
Verbreitung von KI, neue Formen der Finanzintermediation und 
geopolitische Spannungen verändern das Umfeld von Zentralbanken und 
Aufsichtsbehörden grundlegend. Die Konferenz nimmt diese 
Entwicklungen zum Anlass, die zentralen Herausforderungen für 
Finanzmarktstabilität und Krisenmanagement zu analysieren und 
mögliche Antworten zu diskutieren. "Digitale Technologien, 
insbesondere künstliche Intelligenz, eröffnen neue Chancen, bringen 
aber auch neue Stabilitätsrisiken mit sich. Diese Risiken frühzeitig 
zu erkennen und ihnen vorzubeugen, ist eine Kernaufgabe von 
Zentralbanken und Aufsichtsbehörden", betont Gouverneur Martin 
Kocher. 

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen vier Themenbereiche: (i) die 
Entwicklung von Risiken für die Finanzmarktstabilität in einem sich 
rasch wandelnden Umfeld, (ii) die Auswirkungen von Digitalisierung 
und KI auf Finanzinstitute und Finanzmärkte, (iii) die Rolle von 
Zentralbanken als Kreditgeber letzter Instanz ("Lender of Last 
Resort") im digitalen Zeitalter sowie (iv) die regulatorischen und 
aufsichtlichen Konsequenzen dieser Veränderungen. 

Die Konferenz widmet sich zudem der Frage, wie angesichts 
technologischer Umbrüche regulatorische Vorgaben vereinfacht werden 
können, ohne die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems zu 
beeinträchtigen. Hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus 
Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und internationalen Organisationen 
diskutieren, wie diese Balance in einem anhaltend herausfordernden 
wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld erreicht werden kann. 
"Entscheidend wird sein, Innovation zu fördern und zugleich die 
Resilienz des Finanzsystems wahren", erklärt Thomas Steiner, Direktor 
der Oesterreichischen Nationalbank. 

Die Konferenz bringt international renommierte Expertinnen und 
Experten aus Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, internationalen 
Organisationen, Wissenschaft und Banken nach Wien. Zur Konferenz 
werden über 500 Teilnehmende aus aller Welt vor Ort und online 
erwartet. Besondere Akzente setzen Claudia Buch, Vorsitzende des 
Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank (EZB), Pablo Hernández 
de Cos, Generaldirektor der Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich (BIZ), Klaas Knot, Fellow am Peterson Institute for 
International Economics und ehemaliger Präsident der De Nederlandsche 
Bank sowie Tobias Adrian, ehemaliger Direktor der Abteilung Geld- und 
Kapitalmärkte des Internationalen Währungsfonds (IWF). Darüber hinaus 
diskutieren weitere hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus 
Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, internationalen Organisationen und 
der Finanzwirtschaft aktuelle Herausforderungen für 
Finanzmarktstabilität, Regulierung und Aufsicht. 

Die Veranstaltung findet als Hybridkonferenz in der OeNB in Wien 
statt und richtet sich an Fachleute sowie an die interessierte 
Öffentlichkeit. Ziel der Konferenz ist es, den internationalen 
Austausch zu Fragen der Finanzmarktstabilität zu stärken und 
Lösungsansätze für Krisenmanagement, Regulierung und Aufsicht zu 
diskutieren. 

Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie auf der OeNB- 
Website. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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OTS0026    2026-10-05/09:15
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