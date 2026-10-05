Was bewegt die Aktie?

Continental steht aktuell klar im Fokus. Die Aktie legt zur Stunde um 2,3 Prozent zu und gehört damit zu den stärksten Werten im Dax. Rückenwind kommt von mehreren neuen Einschätzungen großer Adressen, die in den vergangenen Tagen höhere Kursziele oder bestätigte Kaufurteile vorgelegt haben.

JP Morgan hat Overweight bestätigt und nennt ein Kursziel von 78 Euro. Dabei liegt die erwartete Ebit-Marge leicht unter dem Marktkonsens. Entscheidend ist aber: Diese Abweichung dürfte die Aktie aus dieser Sicht am Ende kaum zusätzlich belasten.

UBS bleibt ebenfalls bei einer Kaufempfehlung und sieht das Kursziel bei 90 Euro. Dort steht ein relativ starkes drittes Quartal im Mittelpunkt. Das operative Ergebnis soll über den Markterwartungen liegen, was die Aktie fundamental stützen kann.

Morgan Stanley hat die Aktie von Equal Weight auf Overweight hochgestuft und das Kursziel deutlich von 62 auf 78 Euro angehoben. Dieses neue Ziel liegt ungefähr auf dem Niveau des bisherigen Jahreshochs. Morgan Stanley rechnet zwar mit leicht rückläufigem Reifenumsatz, sieht die operative Marge aber eher am oberen Ende der Prognosespanne. Das würde rund 14,5 Prozent operative Marge bedeuten. Als Treiber gelten eine starke Nachfrage nach Ultra-High-Performance-Reifen und nach Nutzfahrzeugreifen in den USA.

Der Verkauf von Contitech, der über den Jahreswechsel finalisiert werden soll, kann Continental stärker in Richtung eines klassischen Reifenherstellers rücken. Genau darin lag bereits ein wichtiger Neubewertungsgrund. Gleichzeitig ist der Effekt im Kurs weit fortgeschritten: Über fünf Jahre lag das Kurs/Gewinn-Verhältnis im Schnitt bei 8,8, aktuell liegt es bei 11,2.

Charttechnik

Charttechnisch liegt bei 72 bis 73 Euro ein starkes Widerstandslevel. In diesem Bereich befindet sich auch das Gap-Close-Niveau, das über längere Zeit relevant war. Mehrere frühere Hochs liegen ebenfalls in dieser Zone.

Zusätzlich hat die Aktie nach den letzten Anläufen an diese Hochs tiefere Tiefpunkte ausgebildet. Auch zuletzt entstand ein leicht tieferes Tief. Für einen klaren Trendwechsel liefert dieses Bild damit wenig Unterstützung.

Martins Einschätzung

Die Neubewertung von Continental ist nachvollziehbar, aber im Kurs bereits zu einem großen Teil verarbeitet. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 11,2 liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Zusammen mit dem Widerstand bei rund 73 Euro sehe ich aktuell nur begrenztes Potenzial.