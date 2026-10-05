Dax-Aktie mit neuen Kurszielen

Bei Conti sehe ich nur begrenztes Potenzial

onvista · Uhr

Die Continental-Aktie zählt aktuell mit einem Plus von 2,3 Prozent zu den stärksten Werten im Dax. Drei große Häuser haben die Aktie neu bewertet, doch ein Teil der positiven Neubewertung scheint im Kurs bereits enthalten.

onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

Continental steht aktuell klar im Fokus. Die Aktie legt zur Stunde um 2,3 Prozent zu und gehört damit zu den stärksten Werten im Dax. Rückenwind kommt von mehreren neuen Einschätzungen großer Adressen, die in den vergangenen Tagen höhere Kursziele oder bestätigte Kaufurteile vorgelegt haben.

JP Morgan hat Overweight bestätigt und nennt ein Kursziel von 78 Euro. Dabei liegt die erwartete Ebit-Marge leicht unter dem Marktkonsens. Entscheidend ist aber: Diese Abweichung dürfte die Aktie aus dieser Sicht am Ende kaum zusätzlich belasten.

UBS bleibt ebenfalls bei einer Kaufempfehlung und sieht das Kursziel bei 90 Euro. Dort steht ein relativ starkes drittes Quartal im Mittelpunkt. Das operative Ergebnis soll über den Markterwartungen liegen, was die Aktie fundamental stützen kann.

Morgan Stanley hat die Aktie von Equal Weight auf Overweight hochgestuft und das Kursziel deutlich von 62 auf 78 Euro angehoben. Dieses neue Ziel liegt ungefähr auf dem Niveau des bisherigen Jahreshochs. Morgan Stanley rechnet zwar mit leicht rückläufigem Reifenumsatz, sieht die operative Marge aber eher am oberen Ende der Prognosespanne. Das würde rund 14,5 Prozent operative Marge bedeuten. Als Treiber gelten eine starke Nachfrage nach Ultra-High-Performance-Reifen und nach Nutzfahrzeugreifen in den USA.

Der Verkauf von Contitech, der über den Jahreswechsel finalisiert werden soll, kann Continental stärker in Richtung eines klassischen Reifenherstellers rücken. Genau darin lag bereits ein wichtiger Neubewertungsgrund. Gleichzeitig ist der Effekt im Kurs weit fortgeschritten: Über fünf Jahre lag das Kurs/Gewinn-Verhältnis im Schnitt bei 8,8, aktuell liegt es bei 11,2.

Charttechnik

Charttechnisch liegt bei 72 bis 73 Euro ein starkes Widerstandslevel. In diesem Bereich befindet sich auch das Gap-Close-Niveau, das über längere Zeit relevant war. Mehrere frühere Hochs liegen ebenfalls in dieser Zone.

Zusätzlich hat die Aktie nach den letzten Anläufen an diese Hochs tiefere Tiefpunkte ausgebildet. Auch zuletzt entstand ein leicht tieferes Tief. Für einen klaren Trendwechsel liefert dieses Bild damit wenig Unterstützung.

Martins Einschätzung

Die Neubewertung von Continental ist nachvollziehbar, aber im Kurs bereits zu einem großen Teil verarbeitet. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 11,2 liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Zusammen mit dem Widerstand bei rund 73 Euro sehe ich aktuell nur begrenztes Potenzial.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Continental

Das könnte dich auch interessieren

Satellitengeschäft als Kurstreiber
Konsolidierung läuft: Rocket Labs Aktie kann bis 100 Dollar laufen02. Okt. · onvista
Ein Raketenstart
AWS-Wachstum braucht sicheren Strom
Amazon: Dieser Rücksetzer bietet Chancen02. Okt. · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Unicredits Übernahmepläne belasten die Aktie
Commerzbank: Die Risiken der Aktie sind deutlich gestiegen01. Okt. · onvista
Commerzbank: Die Risiken der Aktie sind deutlich gestiegen
Dax-Aktie mit möglichem Doppeltief
Rheinmetall: Ich sehe jetzt eine gute Ausgangsbasis02. Okt. · onvista
Rheinmetall: Ich sehe jetzt eine gute Ausgangsbasis
Micron-Aktie nach den Quartalszahlen
Micron: Starke Zahlen lassen die Aktie vorbörslich kaum steigen01. Okt. · onvista
Micron: Starke Zahlen lassen die Aktie vorbörslich kaum steigen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendheute, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauftgestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglichgestern, 06:30 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen