BND-Chef: Deutschland droht gewaltsamer Konflikt mit Russland

Berlin, ⁠05. Okt (Reuters) - BND-Präsident Martin Jäger warnt vor einem immer aggressiveren Auftreten Russlands. "Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu ‌geraten", sagte Jäger am Montag in Berlin bei der Anhörung der Präsidenten der Nachrichtendienste ⁠im ⁠Bundestag. Der Anschlagsversuch auf dem Flughafen Leipzig sei dafür nur ein Beispiel. "Von keinem anderen Land geht aktuell eine so direkte, umfassende und konkrete Bedrohung gegen Deutschland aus", ‌sagte Jäger. "Deutschland ist zu einem ‌Haupthindernis russischer hegemonialer Machtprojektion in Europa und damit zur Zielfläche russischen Handelns geworden."

Jäger warf Russland ⁠vor, Deutschland diese Konfrontation aufzudrücken. Grund sei, ‌dass die Bundesregierung die ⁠Ukraine sowie die baltischen EU- und Nato-Staaten unterstütze. Russland sei bereit, zur Erreichung eigener Ziele Gewalt anzuwenden. "Das ist auch ‌der Hintergrund für ⁠zunehmend aggressivere Aktivitäten russischer ⁠Dienste in und gegen Deutschland", fügte der BND-Chef hinzu. Er warnte zugleich, dass der Krieg in der Ukraine mit immer brutaleren russischen Angriffen in eine neue, sehr gefährliche Phase eintrete.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)