Britische Regierung interveniert bei Übernahme von TalkTalk durch BT

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Bangalore/London, 05. ⁠Okt (Reuters) - Die geplante Übernahme des insolventen Festnetz-Betreibers TalkTalk durch den britischen Telekomkonzern BT hat die Politik in London auf den Plan gerufen. Bei einem Scheitern der Verhandlungen ‌bestehe das Risiko, dass die Telekommunikationsverbindungen öffentlicher Einrichtungen und schutzbedürftiger Kunden gestört würden, teilte die britische Kultur-, ⁠Medien- und ⁠Digitalministerin Lisa Nandy am Montag mit. Sie habe daher interveniert und eine beschleunigte Prüfung der Transaktion durch die Kartellbehörde CMA angeordnet. Das Ergebnis solle bis zum 19. Oktober vorliegen. Über das ‌Netzwerk von TalkTalk laufen unter anderem ‌die Notrufe in Großbritannien sowie die Kommunikation zwischen Rettungsdiensten.

Zu BT gehört der größte britische Festnetz-Betreiber Openreach. Daneben ⁠bietet der Konzern Telefon- und Internetverbindungen unter den Markennamen ‌BT, EE und Plusnet ⁠an. Die Akquisition von TalkTalk hat den Angaben zufolge ein Volumen von umgerechnet 472 Millionen Pfund. Sie sei die einzige realistische Option, die 2,5 ‌Millionen TalkTalk-Kunden weiterhin ⁠mit Internetverbindungen zu versorgen, betonte ⁠BT-Chefin Allison Kirkby. TalkTalk hatte mehrere Monate lang vergeblich nach einem Käufer gesucht. Das insolvente Unternehmen arbeitet seit Langem mit Openreach zusammen und ist einer der größten Firmenkunden der BT-Sparte.

(Bericht von Sam Tabahriti, Neeshita Beura und Yamini Kalia; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte))

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