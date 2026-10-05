Continental mit Upgrade, Nvidia wird Top-Pick, MongoDB als Kaufchance?

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Nvidia: Morgan Stanley sieht weiteres Potenzial

Nvidia ist bei Morgan Stanley wieder die erste Wahl im Halbleitersektor. Die Analysten sehen mehrere Gründe, warum die KI-Nachfrage noch länger für Wachstum sorgen könnte. Doch neben den Chancen stellen sich zunehmend Fragen zur Wirtschaftlichkeit der enormen Investitionen in KI-Rechenzentren. Wie viel Potenzial steckt noch in der Aktie nahe ihrem Rekordhoch?

Continental: Steht die nächste positive Überraschung bevor?

Gleich mehrere große Investmentbanken äußern sich optimistisch zu Continental. Im Mittelpunkt stehen das Reifengeschäft, die Profitabilität und die Erwartungen an das dritte Quartal. Könnte das Unternehmen die bisherigen Markterwartungen übertreffen und sogar bei der Jahresprognose nachlegen? Wir schauen auf die neuen Analysteneinschätzungen.

MongoDB: Ist der Rücksetzer eine Kaufchance?

Der überraschende Führungswechsel hat die MongoDB-Aktie belastet. Doch RBC Capital Markets sieht darin eher eine Gelegenheit als ein Warnsignal. Besonders das Cloud-Geschäft Atlas und die zunehmende Bedeutung von KI-Anwendungen könnten langfristig entscheidend werden. Ist die jüngste Kursschwäche übertrieben, oder unterschätzt der Markt die Risiken?