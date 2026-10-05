DAX® - Abwärtstrend vs. saisonaler Rückenwind

Der Auftakt in den berüchtigten Börsenmonat Oktober gestaltete sich für den DAX® durchaus volatil. Den Härtetest am vielbeachteten 200-Tage-Durchschnitt (respektive der 40-Wochen-Linie) hat der deutsche Blue-Chip-Index aber erst einmal bestanden. Die entsprechende Unterstützung befindet sich im Bereich des markanten Zweimonatstiefs bei 24.881 Punkten. Sollte diese Stand halten, wäre die Basis für eine womöglich mehrmonatige Aufwärtsbewegung gelegt, die sich durch den saisonalen Rückenwind aus Übersee ergeben könnte. Dort hat im vierjährigen Präsidentschaftszyklus soeben die langfristig gesehen beste Börsenphase begonnen, die sich oft bis weit in das Vorwahljahr hinein erstreckt. Kurzfristig geht es für den DAX® aber jetzt erst einmal darum, einen einmonatigen Abwärtstrend zu überwinden, der im Bereich der 25.500er-Marke verläuft. Darüber würden die mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage zusammen mit dem Dreiwochenhoch für eine Widerstandszone sorgen, die sich im Bereich von 25.775/25.800 Punkte befindet. Ein Ausbruch darüber würde als Signal fungieren, im vierten Quartal auf neue Tops ausbrechen zu können.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

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