Vorbörse 05.10.2026

Dax hält 25.000 Punkte - Nasdaq schließt auf Allzeithoch

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Zum Auftakt der neuen Börsenwoche zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt zunächst keine größeren Kursbewegungen ab. Der Broker IG taxierte Dax rund eine Stunde vor dem Xetra-Start moderat niedriger auf 25.210 Punkte. Damit hält sich das Börsenbarometer über der runden Marke von 25.000 Zählern.

Nach dem Rekordhoch von 26.618 Punkten Ende August waren die Aktienkurse in den vergangenen Wochen vor allem wegen der steigenden Ölpreise und deutlich gestiegener Anleiherenditen unter Druck geraten. Am Donnerstag fiel der deutsche Leitindex bis auf 24.831 Zähler und damit auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli. Am Freitag erholte sich der Dax etwas im Zuge eines schwächer als gedachten US-Arbeitsmarktberichtes, der Inflations- und Zinssorgen etwas mildertet.

USA: Nasdaq 100 auf Rekordhoch

Die US-Börsen haben zum Wochenschluss ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Enttäuschende Arbeitsmarktdaten kamen am Freitag insbesondere im konjunktursensiblen Technologiebereich positiv an, weil sie die Zins- und Inflationssorgen der Anleger dämpften. Allerdings stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wieder etwas, zudem zogen am Staatsanleihenmarkt die Renditen erneut an. Dies dämpfte die Kauflaune.

Gleichwohl schnellten die Technologieindizes Nasdaq Composite und der stärker beachtete Nasdaq 100 auf Rekordhochs. Letzterer gewann am Ende ein Prozent auf 30.808 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,7 Prozent auf 7.723 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,5 Prozent auf 51.177 Punkte zu, nachdem er am Vortag zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni abgesackt war. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Minus von 1,26 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.177+ 0,49 Prozent
S&P 5007.723+ 0,73 Prozent
Nasdaq 10030.808+ 1,00 Prozent

Asien: Kein Handel in China und Südkorea

Japans Börse hat am Montag zugelegt. Der Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um rund zwei Prozent, nachdem vor dem Wochenende steigende Renditen an den Anleihemärkten und die Aussicht auf eine baldige weitere Leitzinserhöhung in den USA belastet hatten. Die am Freitag nach dem japanischen Börsenschluss veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten fielen dann aber schwächer aus als gedacht und milderten die Inflations- und Zinssorgen.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte indes 0,1 Prozent ein. In Festlandhina wurde unterdessen feiertagsbedingt erneut nicht gehandelt, ebenso nicht in Südkorea.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22569.698+ 2,03 Prozent
Hang Seng23.957- 0,06 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future121,16+ 0,12 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,46+ 0,004 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,27- 0,010 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1179- 0,65 Prozent
Dollar in Yen158,10+ 0,16 Prozent
Euro in Yen176,75- 0,49 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent101,81 Dollar- 0,44 Dollar
WTI90,38 Dollar- 0,73 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT EVONIK AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 20,00 (15,50) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MLP AUF 15 (13) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT CARL ZEISS MEDITEC AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 23 (27) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 420 (325) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 330 (280) EUR - 'BUY'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.10.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

- MORGAN STANLEY HEBT CONTINENTAL AUF 'OVERWEIGHT' (EW) - ZIEL 78 (62) EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 73 (68) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 38,90 (39,20) EUR - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)

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