Dax kaum verändert erwartet - Konjunktur im Blick

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Frankfurt, ⁠05. Okt (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten. Am Freitag hatte der ‌deutsche Leitindex 1,2 Prozent im Plus bei 25.231,20 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung dies- und jenseits ⁠des ⁠Atlantiks sorgten Zinshoffnungen der Anleger nach dem US-Arbeitsmarktbericht für September. Auch die Lage am Öl- und Anleihemarkt entspannte sich etwas. Die hohen Energiepreise und Bondrenditen dürften die Anleger jedoch auch ‌in den kommenden Tagen beschäftigen. Zugleich ‌blicken Anleger weiter auf die Auswirkungen des hartnäckig teuren Öls auf die Wirtschaft.

• Die neue Konjunkturdatenwoche ⁠beginnt am Montag mit dem Barometer der Beratungsfirma ‌Sentix zu den Erwartungen ⁠von Börsenprofis für die Wirtschaft im Euroraum im Oktober.

• Es stehen zudem die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in der Euro-Zone und in ‌den USA im ⁠September sowie die Erzeugerpreise ⁠für den Euroraum im August an.

• Auf der Unternehmensseite widmet die Deutsche Telekom erstmals einen Investorentag dem Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 25.231,20

EuroStoxx50 6.238,50

EuroStoxx50-Future 6.254,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 51.176,96 +0,5%

Nasdaq

S&P 500 7.722,72 +0,7%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 69.706,14 +2,0%

Shanghai Kein Handel

Hang Seng 23.933,06 -0,2%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Christian Rüttger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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