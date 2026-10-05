Dax mit angezogener Handbremse - Schwacher Euro belastet

Frankfurt, 05. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax ist kaum verändert in die neue Woche gestartet. Für gedämpfte Stimmung trotz einer Stabilisierung am Öl- und Anleihemarkt sorgte am Montag laut Experten ein erneuter Rückgang beim Euro. Der Dax notierte zur Eröffnung ‌knapp im Plus bei 25.251,39 Punkten. Am Freitag hatte er dank Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik der US-Notenbank Fed nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten den ⁠besten Handelstag ⁠seit zwei Monaten verzeichnet.

Die europäische Gemeinschaftswährung büßte gut ein halbes Prozent auf 1,1186 Dollar ein. Seit Ende August beläuft sich das Minus auf rund 3,7 Prozent. "Deutsche Landtagswahlen, die auf einen politischen Umbruch hindeuten, Massenproteste und mögliche Neuwahlen in Spanien, die Zwischenwahlen in den USA und ‌die französischen Wahlen im Frühjahr - im nächsten ‌halben Jahr wird man als Anleger an dem Thema Politik nicht vorbeikommen", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst der Consorsbank. Dabei sei der Absturz des Euro für den ⁠Dax "Segen und Fluch": Die meisten Unternehmen im Index profitierten zwar durch bessere ‌Exportaussichten von einer Währungsabwertung. Gleichzeitig trage ⁠sie jedoch zu einer bereits bestehenden politischen Unsicherheit bei, die internationale Investoren europäische Aktien vermeiden lässt.

Bei den Einzelwerten zogen die Aktien der Rüstungsfirmen Rheinmetall und Hensoldt um jeweils rund 1,5 Prozent ‌an. Bundeskanzler Friedrich Merz hat der ⁠Ukraine bei einem Überraschungsbesuch am Sonntag ⁠ein umfangreiches Hilfspaket angeboten. Die ukrainische Regierung und ukrainische Firmen vereinbarten mit deutschen Rüstungskonzernen nach Angaben der Bundesregierung 14 Kooperationen mit einem Gesamtvolumen von rund 6,6 Milliarden Euro.

Nach oben ging es auch für die Aktien des Reifenherstellers Continental, die sich mit einem Plus von gut zwei Prozent an die Spitze des Dax setzten. Die Experten der US-Investmentbank Morgan Stanley hatten die Titel auf "Overweight" nach zuvor "Equal Weight" ⁠hochgestuft.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)