Dax stagniert zum Wochenauftakt - Euro rutscht abwärts

Nach seinen deutlichen Gewinnen zum Wochenschluss ist der deutsche Aktienmarkt am Montag kaum von der Stelle gekommen. Der Leitindex Dax schaffte nach einem durchwachsenen Handelsverlauf nur ein minimales Plus von 0,09 Prozent auf 25.254 Punkte und stagnierte damit praktisch. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gab um 0,08 Prozent auf 30.426 Zähler nach.

Auf der Hut sind Marktteilnehmer aktuell wegen der hohen Ölpreise und wegen der gestiegenen Anleiherenditen in einigen Ländern Europas, etwa Frankreich. Die politische Unsicherheit in Deutschland, Frankreich und Spanien sorgt für Zurückhaltung. So hat Spaniens linker Regierungschef Pedro Sánchez nach dem Scheitern seiner Dekrete zur Bekämpfung der Wohnungsnot die Flucht nach vorn angetreten und Neuwahlen angekündigt.

"Die Stimmung der Anleger bleibt wankelmütig wie eine Wetterfahne", schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst vom Handelshaus CapTrader und fuhr fort: "Die Investoren hangeln sich von Signal zu Signal und suchen nach einem verlässlichen Navigationspunkt zwischen Inflationssorgen, geldpolitischen Unwägbarkeiten und politischen Fragezeichen in der Eurozone." Die Börse suche aktuell weniger nach Rückenwind, sondern in erster Linie Orientierung und damit einen neuen Fixpunkt.

Software-Aktien dank Übernahme gefragt

Am Aktienmarkt setzten am Montag nach einem milliardenschweren Übernahmeangebot von Schneider Electric für den US-Softwarekonzern PTC auch hierzulande die Anleger auf Software-Papiere. Im Dax gewannen SAP 0,6 Prozent, im MDax lagen Nemetschek mit plus 4,3 Prozent auf den vorderen Plätzen.

Im Nebenwerteindex SDax zogen die Aktien von Teamviewer um 4,2 Prozent an. Schneider Electric rutschten hingegen an der Börse in Paris um fast zehn Prozent ab. Händler führten dies auf den hohen Kaufpreis zurück.

Morgan Stanley wird für den Reifenhersteller Continental optimistischer und votiert mit "Overweight". Continental gewannen 1,3 Prozent. Hinten im Index verloren die Titel des Baukonzerns Hochtief indes 1,3 Prozent.

Im SDax waren die Aktien des Medizintechnikherstellers Carl Zeiss Meditec schwach mit minus 2,8 Prozent. Hier belastete eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs. Redcare Pharmacy landeten mit einem Kursminus von 6,1 Prozent hinten im Index.

Euro fällt unter 1,12 Dollar, Gold schwach

Der Euro setzte den jüngsten Abwärtstrend fort. Am Vormittag fiel der Euro bis auf 1,1161 US-Dollar. In der Nacht hatte der Kurs noch über 1,1261 Dollar gelegen. Am Nachmittag erholte sich der Euro etwas und kostete zuletzt 1,1203 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1204 (Freitag: 1,1225) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8925 (0,8908) Euro. Seit Mitte August sackte die Gemeinschaftswährung um mehr als fünf Cent ab.

Die Lage an den europäischen Anleihemärkten belastete den Euro. Vor allem Sorgen um die Staatsschulden und die politische Lage Frankreich sorgen für Verunsicherung. "Mittlerweile haben sie auch den Euro erfasst, der in den letzten Monaten von den Eskapaden an den Anleihemärkten mehr oder weniger unberührt geblieben war", schreiben die Experten der Commerzbank.

Entscheidend für den Euro sei jetzt, ob auch deutsche Bundesanleihen von der Verunsicherung angesteckt werden. Am Montag entspannte sich die Lage am französischen Anleihemarkt ein wenig. Daher machte auch der Euro einen Teil seiner anfänglichen Verluste wett.

Unverändert schwach zeigte sich Gold. Nach den Verlusten am Freitag stieg der Preis des Edelmetalls zwar zwischenzeitlich, fiel zum Handelsschluss in Frankfurt aber wieder ins Minus zurück. Zuletzt verlor der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) 0,1 Prozent auf 4.139 US-Dollar. Trotz seines Rufs als Krisenwährung und Inflationsschutz profitierte der Goldpreis in den vergangenen Wochen kaum von den Turbulenzen am Anleihemarkt.

(mit Material von dpa-AFX)