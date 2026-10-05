Dax über 25.000 Zählern – SAP und Nemetschek im Plus

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche haben sich am deutschen Aktienmarkt zunächst keine größeren Kurssprünge abgezeichnet. Der Dax hielt sich in den ersten Minuten über der runden Marke von 25.000 Zählern, und zwar mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 25.204 Zähler.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor um 0,4 Prozent auf 30.322 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,5 Prozent tiefer.

Nach dem Rekordhoch im Dax von 26.618 Punkten Ende August waren die Aktienkurse in den vergangenen Wochen vor allem wegen der steigenden Ölpreise und deutlich gestiegener Anleiherenditen unter Druck geraten.

Am Donnerstag war der deutsche Leitindex bis auf 24.831 Zähler und damit auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli gefallen. Am Freitag erholte sich der Dax dann etwas im Zuge eines schwächer als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichtes, der Inflations- und Zinssorgen etwas milderte.

In Europa blieben die hohen Renditen französischer Staatsanleihen ein Belastungsfaktor, erläuterte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Sie spiegelten das Misstrauen der Anleger gegenüber der französischen Fiskalpolitik und der hohen Staatsverschuldung wider.

Gleichzeitig hielten die hohen Energiepreise die Inflationssorgen am Leben und belasteten über steigende Benzinpreise zunehmend den privaten Konsum. "Damit fehlt dem europäischen Aktienmarkt weiterhin die entscheidende Entlastung", resümierte Lipkow.

PTC-Übernahme treibt SAP und Nemetschek

Nach einem milliardenschweren Übernahmeangebot von Schneider Electric für den US-Softwarekonzern PTC haben Anleger auch am deutschen Aktienmarkt auf Software-Papiere gesetzt.

Im Dax gewannen SAP 0,6 Prozent, im MDax lagen Nemetschek mit plus zwei Prozent an der Spitze. Im SDax führten die Aktien von Teamviewer mit plus 3,7 Prozent ebenfalls das Feld an.

Die Kaufofferte der Franzosen von 205 US-Dollar je Aktie des Software-Entwicklers bedeute eine Prämie von 42 Prozent auf den Schlusskurs am Freitag sowie von 46 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der vergangenen 30 Tage, schrieb Lucas Ferhani von Jefferies. Der Kaufpreis bewerte das US-Unternehmen mit dem 21-Fachen des für 2027 erwarteten operativen Gewinns (Ebita) vor Synergien.

Das kam bei den Aktionären von Schneider Electric nicht gut an, die Anteilscheine büßten 7,4 Prozent ein. PTC schnellten dagegen auf der Handelsplattform Tradegate um 37,5 Prozent nach oben auf umgerechnet rund 198 Dollar.

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