Devisen: Eurokurs verringert Verlust

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag im US-Handel ein wenig von seinem deutlichen Verlust erholt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1214 US-Dollar, nachdem sie im europäischen Vormittagsgeschäft erstmals seit Mai 2025 unter die Marke von 1,12 Dollar bis auf 1,1161 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1204 (Freitag: 1,1225) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8925 (0,8908) Euro gekostet.

Die Lage an den europäischen Anleihemärkten belastete den Euro. Vor allem Sorgen um die Staatsschulden und die politische Lage Frankreich sorgten für Verunsicherung. "Mittlerweile haben sie auch den Euro erfasst, der in den letzten Monaten von den Eskapaden an den Anleihemärkten mehr oder weniger unberührt geblieben war", schrieben die Experten der Commerzbank./edh/jsl/he