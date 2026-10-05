Was bewegt die Aktie?

Die Auto1-Aktie hat seit dem Hoch am 6. Juli bei 27 Euro deutlich verloren und notiert inzwischen bei 16 Euro. Nach dem schwachen Quartalsbriefing rechnen Banken mit einer schwierigeren Phase. JP Morgan hat die operativen Ergebnisprognosen bis 2028 um bis zu 16 Prozent gesenkt.

Für das dritte Quartal stehen zwei Belastungen im Mittelpunkt: ein geringeres Absatzvolumen und ein niedrigerer Rohertrag je verkauftem Fahrzeug. Dazu kommt der Hinweis auf weniger angekaufte Autos. Wenn der geringere Gebrauchtwageneinkauf anhält, kann die aktuelle Skalierungsstrategie kurzfristig Umsatz und Profitabilität belasten.

Die Kursziele bleiben zwar deutlich über dem aktuellen Kurs, doch die Richtung der Anpassungen ist klar. JP Morgan senkte das Ziel von 37 auf 34 Euro, Metzler von 33 auf 30 Euro und Goldman von 37 auf 32 Euro. Ein weiteres Haus reduzierte das Ziel von 39 auf 38 Euro.

Der positive Punkt bleibt: Die neuen Ziele liegen im Bereich des alten Hochs. Ausgehend von rund 16 Euro entspräche das ungefähr einer Verdopplung, wenn der Markt diese Ziele wieder stärker einpreist. Der aktuelle Handel zeigt jedoch Verkaufsdruck, und dieser Druck zählt für die Aktie im Moment stärker als das rechnerische Potenzial.

Entscheidend wird, ob Auto1 im dritten Quartal die erwarteten Rückgänge bei Volumen und Rohertrag begrenzen kann. Solange die genannten Belastungen die Erwartungen prägen, bleibt die Aktie anfällig für weitere Kursverluste. Erst bessere operative Signale würden den Blick wieder stärker auf die hohen Kursziele lenken.

Charttechnik

Charttechnisch liegt die nächste Unterstützung knapp über 14 Euro. Zwischen 18 Euro und 14,40 bis 14,50 Euro kann die Bewegung schnell bleiben, weil der vorherige Anstieg in diesem Bereich ebenfalls zügig verlief.

Der übergeordnete Trend zeigt seit dem Bereich um 31,50 Euro abwärts. Die Gegenbewegung blieb unter den letzten Hochs. Fallen die Tiefs um 14 Euro, rückt 10 Euro als nächstes Ziel in den Vordergrund.

Martins Einschätzung

Bei Auto1 ist Vorsicht angebracht. Die hohen Kursziele ändern wenig an der aktuellen Lage, weil Kurs, Trend und Momentum abwärts zeigen. Erst stabile operative Signale und nachlassender Verkaufsdruck würden das Chance-Risiko-Verhältnis verbessern.