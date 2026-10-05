Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannend

Gegen das chinesische Unternehmen Unitree sehen selbst die schillerndsten Börsengänge in den USA mau aus. Beim IPO des chinesischen Unternehmens im August wollten Anleger 8.000 Mal mehr Anteile kaufen, als es gab.

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