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Mehr als KI-Spekulation

Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannend

onvista · Uhr
Thema: KI

Humanoide Roboter sollen der nächste große KI-Trend sein. Realen Erfolg hat damit praktisch noch kein Unternehmen. Anders ist das bei klassischen Robotik-Spezialisten.

Ein Industrieroboter.
Quelle: Adobe.com/MAXSHOT_PL
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Gegen das chinesische Unternehmen Unitree sehen selbst die schillerndsten Börsengänge in den USA mau aus. Beim IPO des chinesischen Unternehmens im August wollten Anleger 8.000 Mal mehr Anteile kaufen, als es gab.

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