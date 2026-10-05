Diese Marken bleiben jetzt entscheidend für den Dax

Dax Rückblick

Der Dax startet nach der kräftigen Erholung vom Freitag zunächst schwächer in die neue Woche. Zum Wochenschluss hatte der Index 1,2 Prozent gewonnen und den Xetra-Handel bei 25.231 Punkten beendet. Dabei erreichte er zwischenzeitlich 25.304 Punkte. Zusätzliche Unterstützung kam später auch von der Wall Street: Der Dow Jones gewann 0,5 Prozent, der S&P 500 0,7 Prozent und der Nasdaq 1,2 Prozent.

Wochenstart gelungen

Nach dem heutigen Xetra-Start gaben die Kurse zunächst bis in den Bereich um 25.170 Punkte nach. Diese Verluste holt der Dax am Vormittag jedoch wieder auf. Die kleine Kurslücke zum Freitagsschluss wurde damit bereits geschlossen und der Index notiert gegen 10.00 Uhr erneut über 25.200 Punkten.

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr bleibt damit der seit Donnerstag bestehende Aufwärtstrend intakt. Ausgangspunkt war das Tief um 24.850 Punkte. Seitdem entstanden höhere Tiefpunkte und der Dax konnte die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten zurückerobern.

Damit bleibt der Bereich zwischen 25.200 und 25.240 Punkten heute sehr wichtig. Bereits in der vergangenen Woche wechselte diese Zone mehrfach ihre Funktion zwischen Unterstützung und Widerstand. Ein nachhaltiger Anstieg darüber könnte zunächst das Freitagshoch um 25.300 Punkte wieder erreichbar machen. Darüber wäre der Bereich um 25.360 Punkte das nächste charttechnische Ziel. Bis dahin waren wir bereits kurzzeitig in der starken Vorbörse vor 9.00 Uhr gelaufen.

Auf der Unterseite bietet zunächst der Bereich um 25.170 Punkte Unterstützung. Sie wurden heute mehrfach getestet. Darunter rückt die steigende Trendlinie in den Fokus. Solange sie hält, bleibt die Erholungsbewegung seit Donnerstag intakt. Ein Bruch würde dagegen den Bereich um 25.000 Punkte wieder als mögliches Kursziel aktivieren.