Discounter Lidl nimmt Milliarden für Expansion in Großbritannien in die Hand

London, ⁠05. Okt (Reuters) - Der Discounter Lidl will mit einer Millioneninvestition im britischen Lebensmittelmarkt expandieren. Die zur deutschen Schwarz-Gruppe gehörende Kette plant ‌im laufenden Geschäftsjahr die Eröffnung von mehr als 50 neuen Filialen, wie sie ⁠am ⁠Montag mitteilte. Dafür will sie 600 Millionen Pfund investieren. Damit verschärft das Unternehmen den Kampf mit dem Rivalen Aldi sowie den etablierten britischen Supermarktketten ‌Tesco und Sainsbury's.

Im Mai ‌war Lidl Branchendaten zufolge zum fünftgrößten Lebensmittelhändler Großbritanniens aufgestiegen und kam zuletzt auf ⁠einen Marktanteil von 8,7 Prozent. Im abgelaufenen ‌Geschäftsjahr bis Ende ⁠Februar 2026 steigerte Lidl GB den operativen Gewinn um 9,9 Prozent auf 345 Millionen Pfund. Der Umsatz kletterte ‌um 10,8 ⁠Prozent auf 13 Milliarden ⁠Pfund. In der vergangenen Woche hatte der Konkurrent Aldi UK angekündigt, im kommenden Jahr 900 Millionen Pfund in Großbritannien zu investieren.

(Bericht von James Davey, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)