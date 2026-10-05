dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 05.10.2026 - 17.00 Uhr

USA: ISM-Dienstleisterstimmung gefallen

TEMPE - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im September eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,5 Punkte auf 54,9 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 55,0 Punkten gerechnet. Der ISM-Index bleibt damit klar über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Dies signalisiert weiterhin eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

Eurozone: Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

LUXEMBURG - Der Anstieg der Erzeugerpreise hat sich in der Eurozone stärker als erwartet beschleunigt. Die Preise, die Firmen für ihre Waren verlangen, legten im August im Jahresvergleich um 8,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg von 7,6 Prozent gerechnet. Im Juli hatte der Anstieg bei 5,8 Prozent gelegen.

ROUNDUP: Dienstleister-Stimmung der Eurozone hellt sich wie erwartet auf

LONDON -Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im September wie erwartet aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg um 1,4 Punkte auf 53,0 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit November 2025.

Eurozone: Sentix-Konjunkturindex gefallen - 'Zweifel am Aufschwungsszenario'

LIMBURG - Finanzmarktexperten schätzen die konjunkturelle Entwicklung des Euroraums im Oktober wieder negativer ein. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator sank um 2,4 Punkte auf 2,7 Punkte, wie das Institut am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 4,2 Punkte gerechnet. Es war der erste Rückgang seit April.

ROUNDUP: Handelsschiff sinkt im Schwarzen Meer - zwei Tote

BUKAREST - Bei einem Unglück auf einem Handelsschiff im Schwarzen Meer sind zwei Seeleute ums Leben gekommen. Elf Crew-Mitglieder seien gerettet worden, teilte das rumänische Innenministerium mit. Das Schiff sei gesunken. Rumänische Medien hatten berichtet, dass es von einer Drohne getroffen worden sei. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

ROUNDUP: Koalitionsfraktionen planen neue Plastiksteuer

BERLIN - Plastikverpackungen könnten für Unternehmen bald deutlich teurer werden: Die Koalitionsfraktionen aus CDU/CSU und SPD im Bundestag planen eine neue Steuer auf Kunststoff. Ab Juli 2027 sollen für jede Tonne Kunststoff in Verpackungen 550 Euro fällig werden. Das geht aus einem Entwurf für ein "Kunststoffverpackungsteuergesetz" hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und der auf einem Beschluss der Bundesregierung vom Juli basiert. Zuvor hatte die "Welt" berichtet.

ROUNDUP 2: Spaniens Regierungschef Sánchez kündigt Neuwahlen an

MADRID - Nach dem Scheitern seiner Dekrete zur Bekämpfung der Wohnungsnot in Spanien im Parlament hat Spaniens linker Regierungschef Pedro Sánchez die Flucht nach vorn angetreten. Er kündigte Neuwahlen für den 29. November an. Seine Regierung habe schon viel erreicht, aber es bleibe noch viel zu tun, sagte er bei einer landesweit übertragenen Fernsehansprache. Dafür brauche es aber eine "sehr viel breitere Mehrheit im Parlament". "Spanien muss sich entscheiden, ob es sich der rechtsextremen Welle anschließen oder weiterhin eine Bastion der sozialen Gerechtigkeit bleiben will", fügte der Sozialist hinzu.

Ifo: Stimmung in der Autoindustrie sackt ab

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie hat sich deutlich verschlechtert. Im September sackte sie laut Ifo-Institut um weitere 13 Punkte auf jetzt minus 35 ab. Das ist einer der schlechtesten Werte seit Jahren.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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