EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE / Rückkauf 2026 / 4. Zwischenmeldung

CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



05.10.2026 / 18:00 CET/CEST

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Aktienrückkauf / 4. Zwischenmeldung – Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die CANCOM SE hat im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschließlich 02. Oktober 2026 insgesamt 132.700 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn am 07. September 2026 mit Ad hoc-Mitteilung vom 01. September 2026 und Bekanntmachung vom 02. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen

(in Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs im XETRA-Handel, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen

(in Euro) 28.09.2026 27.280 22,6555 29.09.2026 26.998 22,6977 30.09.2026 26.468 22,5340 01.10.2026 25.229 22,4340 02.10.2026 26.725 22,7103

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 07. September 2026 durch die CANCOM SE zurückgekauften eigenen Aktien auf 464.442 Stück.

Weitere Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investoren.cancom.de/aktienrueckkauf-2026/ veröffentlicht.

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der CANCOM SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

München, 05. Oktober 2026

CANCOM SE

Der Vorstand

05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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